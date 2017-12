Leipziger Siemens-Mitarbeiter protestieren mit Wandbild gegen Werksschließung

Leipzig. Es ist ein inzwischen oft gesehenes Motiv im Leipziger Westen und prangte bisher von Plakaten in Spätis oder an Hauswänden: Nun ist das charakteristische Motiv eines Arbeiters mit Helm, Brille und Bart auch an einer Wand neben dem Westwerk zu sehen. Daneben steht: „Plgwtz Industrie + Kultur. Siemens bleibt in Plagwitz“. Das 20 Meter breite Bild stammt vom Künstler Peter Freund. Am Dienstag wurde es enthüllt – im Beisein von vielen der 270 Siemens-Mitarbeiter, die wegen der drohenden Schließung des Plagwitzer Turboverdichter-Werkes um ihre Arbeitsplätze fürchten.

„Mir ist es wichtig, ein Zeichen für den Erhalt bestehender Werte zu setzen. Das Wandbild ist mein Beitrag, die kämpfende Belegschaft zu unterstützen“, sagte Peter Freund schon vor der Enthüllung. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall wollten rund 100 Beschäftigte zu der Enthüllung kommen.

Mit einem 20 Meter breiten Wandbild am Westwerk von Künstler Peter Freund protestieren die Siemens-Mitarbeiter gegen die Schließung des Werkes in Leipzig-Plagwitz. Zur Bildergalerie

luc