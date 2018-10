Leipzig

Neun Jahre lang war es ein fester Anlaufpunkt für durstige und feierlaunige Nachtschwärmer in Leipzig. Nun wird das kultige „Café Waldi“, das am Peterssteinweg 10 zu finden ist, seinen Betrieb einstellen. Das geht aus einem Beitrag hervor, der am Dienstag auf der Facebook-Seite des Cafés erschien. Darin verkündet das Team, dass die Türen zum 31. Oktober letztmals geschlossen werden. Das bestätigt auch eine Mitarbeiterin vor Ort.

„Am Tor zur Karli“ gelegen feierte das Café Waldi erst im vergangenen Jahr im großen Stil seinen achten Geburtstag. Die Geschäftsführung war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, die Hintergründen der bevorstehenden Schließung sind also noch unklar.

„Wir danken allen Gästen und Mitarbeitern für die letzten Jahre und wollen uns natürlich nicht ohne den ein oder anderen lauten Knall aus Leipzig verabschieden“, schreibt das Team auf Facebook und lädt nochmals zum Feiern und Trinken ein. Bis Monatsende hat das Café weiterhin von Montag bis Freitag ab 11.30 Uhr geöffnet, Samstag bereits ab 10 Uhr. Freitag und Samstag stehen weiterhin Party und Musik auf dem Programm.

Von Christian Neffe