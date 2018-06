Leipzig

Linken-Stadträtin Juliane Nagel ruft am Donnerstag zu einer Kundgebung für „Bezahlbares Wohnen für alle“ in Leipzig auf. Anlass sei ein Streit zwischen Mietern und Vermieter um ein Wohnhaus im Stadtteil Connewitz, teilte die 39-Jährige mit. „Die Mieterinnen und Mieter der Thierbacher Straße 6 wehren sich nun schon seit fünf Jahren gegen ihre Entmietung und rigoroses Vorgehen des Eigentümers“, schreibt Nagel weiter. In dieser Zeit seien mehrere Modernisierungsankündigung und Kündigungen auf juristischem Wege abgewendet worden. Nun sollen angeblich Baugerüste errichtet werden. Die Protestkundgebung rund um das Wohnhaus sei von 10 bis 18 Uhr bei der Stadtverwaltung angezeigt worden.

„Es kann nicht sein, dass Menschen, die langjährig Häuser bewohnen, dem Renditestreben der Vermieter weichen müssen. Immer wieder werden Mieterinnen und Mieter mit Modernisierungsankündigungen aus ihren Wohnungen vertrieben. Hier muss die Politik stärker schützend eingreifen“, sagte die Stadträtin und Linken-Landtagsabgeordnete. Bezahlbarer Wohnraum werde in der ganzen Stadt, aber vor allem auch in Connewitz knapp.

Bürgerumfrage: Wohnkosten zweitgrößtes Problemfeld in Leipzig

In den Ergebnissen der Anfang Juni vorgestellten letzten Bürgerumfrage, welche die Stadt Leipzig jährlich durchführt, waren steigende Wohnkosten in Leipzig als zweitgrößtes Problemfeld angegeben worden. Allein im vergangenen Jahr sei die durchschnittliche Kaltmiete in Leipzig um 23 Cent auf 5,62 Euro pro Quadratmeter angestiegen, hieß es bei der Vorstellung der Zahlen. Vor zehn Jahren habe der Quadratmeterpreis noch bei 4,83 Euro gelegen. Allerdings, so Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos), gebe es bei dieser Entwicklung eine Lücke zwischen Empfindung und tatsächlicher Situation. „Die Wohnungsmarktlage in Leipzig ist spürbar angespannt, aber sie ist auch noch anders als in anderen Großstädten“, sagte die Dezernatschefin .

Am stärksten betroffen von steigenden Mieten war in den vergangenen Jahren das Leipziger Zentrum. Um 38 Prozent haben sich die Mieten dort zwischen 2003 und 2015 verteuert, so die detaillierten Ergebnisse der Bürgerumfrage anno 2016. Es folgen Grünau-Nord (29 Prozent Steigerung) und Schönau (27 Prozent). In Connewitz waren die Mieten innerhalb der untersuchten zwölf Jahre um knapp 19 Prozent angestiegen. Im Jahr 2003 zahlte man im Szeneviertel noch durchschnittlich fünf Euro kalt, im Jahr 2015 waren es laut Bürgerumfrage bereits 7,77 Euro.

Von mpu