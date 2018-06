Leipzig

Klein-Paris oder Klein-Venedig? Oder doch The Better Berlin? Die Messestädter nutzen für ihre Heimat – meist mit ironischem Unterton – gern auch mal Referenzen von Weltrang. Am weitesten verbreitet dürfte dabei die Anspielung an das sonnendurchflutete Los Angeles sein – von L.E. zu L.A. ist es auf der Akronym-Autobahn ja auch nur ein Katzensprung. Geht es nach den Analysen des US-Unternehmensberaters Mercer könnte sich die Filmstar-Metropole in Kalifornien inzwischen auch ein paar Scheiben vom lauschigen Pleißemekka abschneiden. Denn im aktuellsten Stadtranking des Global Players hat Leipzig nicht nur Los Angeles hinter sich gelassen.

Für Mercer arbeiten etwa 20.000 Menschen in mehr als 40 Ländern der Erde. Jedes Jahr befragt das Unternehmen an ihren Standorten Fachkräfte, die von ihren Firmen ins Ausland gesandt wurden, wo es denn für sie am lebenswertesten ist. In der Umfrage spielen dann Natur und Umgebung, politisches und soziales Umfeld, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Wohnungsmarkt, Sicherheit, öffentlicher Nahverkehr, Sauberkeit, Schulen und Bildung sowie die Möglichkeiten von soziokultureller Abwechslung eine wichtige Rolle. Letztlich entsteht so laut Mercer eine der umfangreichen Analysen weltweit.

Mittendrin statt nicht dabei: Leipzig im aktuellen Mercer-Ranking. Hannover, Dresden und Köln sucht man dagegen vergebens. Quelle: Screenshot von mercer.de

Und jedes Jahr schafft es dabei unangefochten auf Platz 1: Wien. In der österreichischen Hauptstadt fühlen sich ausländische Fachkräfte offenbar am wohlsten. „Wien ist nach wie vor die ranghöchste Stadt in Europa und weltweit und bietet Bewohnern und Auswanderern eine hohe Sicherheit, einen gut strukturierten öffentlichen Verkehr und eine Vielzahl von Kultur- und Freizeiteinrichtungen“, teilte Mercer mit. Dahinter folgen Zürich (Schweiz) auf Platz zwei sowie Auckland (Neuseeland) und München, die sich den dritten Rang teilen. Weitere deutsche Städte in der Top Ten sind Düsseldorf (6) und Frankfurt/Main (7), Berlin folgt auf Platz 13, Hamburg zusammen mit Ottawa (Kanada) ist Neunzehnter. Auch Nürnberg (23) und Stuttgart (29) sind vertreten.

Leipzig hat es in der Aufstellung inzwischen auf Platz 60 geschafft und ist damit gegenüber dem Vorjahr einen Rang nach oben geklettert. Direkt dahinter folgen die US-Millionenstädte Minneapolis, Dallas, Atlanta und eben auch Los Angeles. Die sächsische Metropole ist auch die letzte deutsche Stadt in der Auflistung – Hannover, Köln, Dortmund, Dresden und Co. spielen aus Sicht von Mercer global keine Rolle. Die letzten drei Ränge in der insgesamt 231 Kommunen von Weltrang umfassenden Auflistung belegen übrigens Sana’a (Jemen), Bangui (Zentralafrikanische Republik) und Bagdad (Irak).

Von mpu