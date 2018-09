Am 12. September 2013, schied der große Leipziger Schriftsteller Erich Loest („Nikolaikirche“) aus dem Leben. Für seine Ehefrau Linde Rotta schließt sich am fünften Todestag ein Kreis – an ihrem Gohliser Wohnhaus wird eine Gedenktafel angebracht und an den Leipziger Ehrenbürger erinnern.