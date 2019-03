Leipzig

„Ein alkoholisierter Fahrgast legt seine Füße auf einen Sitz, der Bus ist brechend voll, Sie fahren zur Feierabendzeit über den Stadtring – was machen Sie?“ Diese Frage stellt Christoph Mücher, Leiter des Fahrdienstes bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB), gerne in einem Einstellungsgespräch für Busfahrer.

Bewerbungsgespräch im Bus führen

Der Karriere-Tag der LVB am vergangenen Samstag auf dem Betriebshof an der Angerbrücke bot einen besonderen Clou: Interessierte konnten in einem speziell dafür umgebauten Bus direkt Einstellungsgespräche führen. Auf plüschigen, blauen Sitzen und bei schummerigem Licht nahm Mücher die Bewerber mit auf eine kleine Busreise, ohne den Betriebshof zu verlassen. Er spielte mit Interessierten einen Arbeitstag als Busfahrer durch. „Wer sich hier gut präsentiert, den laden wir noch zu einem Einstellungstest und zum Gesundheits-Check zu uns ein“, erzählt er.

Oliver Schütze (28) interessiert sich für einen Job als Fahrkartenkontrolleur: „Ich arbeite noch im Lager eines großen Automobilherstellers in Leipzig, finde aber, dass die Arbeit mich dort nicht genug fordert. Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft als Fahrkartenkontrolleur bei den LVB tätig zu sein. Erfahrungen habe ich bereits im Sicherheitspersonalwesen gesammelt“. Quelle: Dirk Knofe

Künftige Busfahrer können Ausbildung sofort beginnen

Mit Aktionen wie dieser versuchen die LVB gegen den Fahrermangel im Unternehmen anzugehen. In den vergangenen Monaten fuhr auf manchen Linien nur noch jede zweite Bahn aufgrund des Personalmangels. Bereits im Jahr 2018 hatten die LVB über 200 neue Mitarbeiter eingestellt, in diesem Jahr sollen noch einmal 80 neue Tram- und Busfahrer hinzukommen, erklärt der Bereichsleiter im Fahrservice Peter Müller-Marschhausen.

Ali Ahmad Mirzapour (34) ist am Busfahren interessiert: „Ich bin vor drei Jahren aus Afghanistan mit meiner Familie gekommen und habe mittlerweile viel Deutsch gelernt. Früher habe ich in meinem Heimatland als Verputzer auf dem Bau gearbeitet. Aber ich glaube, Busfahrer zu sein, könnte mir mehr Spaß machen, da trifft man viele Leute.“ Quelle: Dirk Knofe

Momentan fehle es vor allem an Busfahrern, während zukünftige Tramfahrer noch bis zum Sommer auf den Ausbildungsbeginn warten müssten. Angehende Busfahrer hingegen können sofort starten. Außerdem bildet das Unternehmen in kaufmännischen Berufen oder zum Mechatroniker aus. Auch Fahrkartenkontrolleure, Reinigungskräfte und Servicemitarbeiter würden derzeit bei den Verkehrsbetrieben gesucht.

Nancy Fritsche (29) fährt gerne große Fahrzeuge: „Ich war früher bei der Post beschäftigt. Derzeit bin ich allerdings auf Arbeitssuche. Zwei Freunde von mir sind Busfahrer bei den LVB und berichten viel Gutes über ihren Beruf. Ich würde allerdings lieber Straßenbahnen fahren, da hat man immer Vorfahrt.“ Quelle: Dirk Knofe

Ausbildung zum Fahrer dauert fünf Monate

„Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht“, erzählt Müller-Marschhausen. Manche kämen aus dem Einzelhandel, der Gastronomie oder aus Logistikberufen. „Die Ausbildung zum Fahrer dauert fünf Monate“, so Müller-Marschhausen. Neben Theorie- und Praxisstunden verbringen die neuen Fahrer viel Zeit in der Fahrschule.

Beim Streckentraining lernen sie, die verschiedenen Routen und Fahrzeuge kennen, müssen aber auch darauf achten, ressourcenschonend zu fahren. „Auch das Bremsen mit Bus oder Tram will gut geübt sein“, sagt der Fahrservice-Leiter. Die LVB biete einen sicheren Arbeitsplatz und feste Dienstpläne. Interessierte müssten aber auch bereit sein, sich auf den Schichtdienst einzulassen. Die erste Schicht beginnt nämlich um drei Uhr in der Früh. Und wenn dann ein betrunkener Fahrgast die Füße auf den Sitz legt, heißt es: höflich, aber bestimmt bleiben.

Von Pia Siemer