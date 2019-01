Leipzig

Wechsel vom Stadt-Unternehmen in die Stadtverwaltung: Clemens Schülke (43) soll zum 1. April von der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) ins Neue Rathaus wechseln und Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung werden. Nach dem Willen von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) soll der Jurist Nachfolger von Michael Schimansky werden, der das Amt seit vielen Jahre innehat und derzeit das Wirtschaftsdezernat kommissarisch leitet.

Wie die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt gab, hatte sich eine Personalauswahlkommission, der Vertreter der Verwaltung und des Stadtrates angehören, aus 47 Bewerbungen für Schülke entschieden. Die Wahl im Stadtrat soll im Februar erfolgen.

Schülke wurde in Magdeburg geboren und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig. Nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rechtsanwalt arbeitete er von 2005 bis 2006 bereits als Fachreferent im Wirtschaftsdezernat der Stadt Leipzig, bevor er im gleichen Jahr bei der Stadtholding LVV als Spezialist für Recht und Strategie tätig wurde. Seit 2011 verantwortete Schülke dort den Bereich Konzernentwicklung/Recht. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, welche die Anteile von acht ostdeutschen Stadtwerken an der Leipziger VNG bündelt.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Oberbürgermeister Jung dem Stadtrat eine Kandidatin für das Amt für Wirtschaftsförderung zur Wahl vorgeschlagen. Diese zog noch vor der Abstimmung allerdings ihre Bewerbung zurück. Die Stadt schrieb die Stelle daraufhin erneut aus.

