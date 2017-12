LVZ-Leser spenden über 53.000 Euro für die Aktion „Ein Licht im Advent“

Leipzig. Das „Licht im Advent“ kann an vielen Orten in diesem Jahr besonders hell scheinen: Dank der tollen Unterstützung unserer Leser sind bei der LVZ-Spendenaktion 53.546 Euro zusammengekommen. Die LVZ sagt: Danke! „Die starke Beteiligung unserer Leser zeigt, dass Nächstenliebe für viele Menschen kein Fremdwort ist. Mit dem Geld können nun ganz konkret sieben Hilfsprojekte unterstützt werden“, sagt LVZ-Chef­redakteur Jan Emendörfer.

Projekt „Blickwechsel“: Café und Werkstatt werden erneuert

Für das Leipziger Diakonie-Projekt „Blickwechsel“ spendeten die Leser über 21.000 Euro. Die Einrichtung hilft Menschen mit psychischen Krankheiten, wieder im Alltag Fuß zu fassen. Hier musste dringend das Begegnungs-Café modernisiert werden. Für die Holzwerkstatt und die Gartenanlage wurden neue Geräte und Maschinen gebraucht, damit die Betroffenen wieder eine sinnvolle Tätigkeit ausüben können. „Wir sind überglücklich und danken allen von Herzen“, sagt Diakonie-Sprecherin Susanne Straßberger. Jetzt ist sogar noch ein Zoobesuch mit der Gruppe drin.

Nach Schicksalsschlag kann Urlaubstraum von Brüdern wahr werden

In Delitzsch kamen fast 6000 Euro zusammen. Und damit wird der Traum der Brüder Maximilian (16) und Hendrik (11) wahr: Die beiden an Krebs erkrankten Jungs wünschen sich sehnlichst eine Urlaubsreise ins Ausland. Im nächsten Sommer wird es nun mit den Eltern für zwei Wochen voraussichtlich nach Italien gehen. Außerdem hatte ein fußballbegeisterter Spender die Familie bereits im Dezember zum RB-Spiel gegen Mainz eingeladen.

Kinderheim Sornzig kann Reise buchen

In Oschatz kann sich die Kinderheimgruppe Sornzig über knapp 7900 Euro freuen. Auch hier war der große Wunsch, dass die Kinder einmal eine richtige Ferienreise machen können. „Die können wir jetzt wirklich planen, den vielen Spendern sei dank. Wir sind überglücklich“, sagt die Leiterin Christine Kettner.

Pflegemutter überglücklich: Neues Bad ist schon in Betrieb

Auf riesiges Interesse stieß unser Spendenaufruf auch in Hohnbach bei Grimma. Hier engagiert sich seit 1986 Simone Bohne als Pflegemutter. Für ihre Pflegekinder musste jetzt allerdings dringend das veraltete Bad saniert werden. Mit den gespendeten 10 800 Euro konnte dieser Umbau bezahlt werden. Ihre „Rasselbande“ kann sich schon zu Weihnachten über das neue Bad freuen.

Im Jugendhaus in Gnandorf sind wieder Computerkurse möglich

In Borna wurde das Jugendhaus Gnandorf schon öfter von Dieben heimgesucht. Geräte verschwanden, Technik- und Computerkurse für die Kinder aus meist sozial schwachen Familien fielen aus. Jetzt kann das Jugendhaus neu durchstarten: 3100 Euro an Spenden machen es möglich. Selbst gebrauchte Fernseher, die in Gandorf abgeliefert wurden, finden hier umgehend eine neue Verwendung.

Katzenhaus Leisnig kann saniert werden

In Döbeln funkte das Tierheim Leisnig SOS: Die Katzenstation ist in die Jahre gekommen und aktuell voll belegt, der Boden aber alles andere als hygienisch. Im nächsten Jahr können sich Samtpfoten und Mitarbeiter des Tierheims auf eine neu renovierte Katzenstube freuen: 2000 Euro an Spenden machen es möglich.

Frischekur für Bolzplatz in Altenburg-Nord

In Altenburg verbindet die Freude über das Ergebnis der Spendenaktion Jung und Alt. Grund: Der Jugendtreff „Abstellgleis“ und der benachbarte Seniorenclub können sich künftig eine gepflegte Freifläche teilen. Ein Gartenbau-Spezialist will hier eine Grundsanierung durchführen. Die Leserspenden von 2500 Euro sollen zudem für einen Beamer im Seniorentreff genutzt werden, den sich die Rentner schon lange für Film- und Vortragsabende gewünscht haben.

Von Olaf Majer