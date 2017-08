LVZ-Wahlforen mit Leipziger Direktkandidaten

Leipzig. Am 24. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Seit Wochen kämpfen die Parteien um Stimmen. Ihre Kandidaten sind auch in Leipzig auf Straßen, Plätzen und Märkten, in Kleingartenanlagen, in Betrieben und Vereinen unterwegs und in den sozialen Netzwerken aktiv, um ihre Positionen an den Wähler zu bringen.

Zum Wahlkampf-Endspurt hat die Leipziger Volkszeitung die Direktkandidaten der wichtigsten Parteien aufs Podium gebeten. Neben bundespolitischen Themen wie soziale Gerechtigkeit, Migration, Integration, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung soll es bei den Wahlforen auch um diese Fragen gehen: Was motiviert die Bewerber zu ihrer Kandidatur? Wo sehen sie ihre politischen Schwerpunkte? Was wollen und können sie für Leipzig erreichen?

Am Montag, 4. September, stehen aus dem Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) Rede und Antwort: Jens Lehmann (CDU), Franziska Riekewald (Linke), Daniela Kolbe (SPD), Volker Holzendorf (Grüne), Marcus Viefeld (FDP), Christoph Neumann (AfD).

Am Dienstag, 19. September, stehen aus dem Wahlkreis 153 (Leipzig-Süd) Rede und Antwort: Thomas Feist (CDU), Sören Pellmann (Linke), Jens Katzek (SPD), Monika Lazar (Grüne), Friedrich Vosberg (FDP), Siegbert Droese (AfD).

Beide Veranstaltungen finden in der Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung im Peterssteinweg 19 statt. Die Wahlforen beginnen jeweils um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Für beide Termine ist aufgrund der Platzkapazitäten eine Anmeldung unter der kostenfreien Telefon-Hotline 0800 2181080 erforderlich.

Von lvz