Leipzig

Temperaturen über 20 Grad und strahlend blauer Himmel, Deutschland erlebt einen goldenen Herbst und Änderung ist bis Ende der Woche nicht in Sicht. Das traumhafte Wetter und die sich langsam bunt färbenden Bäume verwandeln Leipzig in ein Paradies für Profifotografen und welche, die es werden wollen. Auch die morgendlichen Nebelschwaden und die tiefstehende Sonne liefern in und um die Messestadt immer wieder schöne Motive. Wir suchen deshalb nach den schönsten Bildern.

Zur Galerie Das schöne Wetter verwandelt Leipzig und die Region dieser Tage zu einem Paradies für Fotografen. Ob tiefstehende Sonne oder morgendliche Nebelschwaden, Motive gibt es reichlich. Unser Fotograf Dirk Knofe hat schon ein paar Aufnahmen gemacht.

Vorschläge können per Email an community@lvz.de oder als Kommentar unter dem Facebook-Post zur Herbstfoto-Aktion eingereicht werden. Die schönsten Aufnahmen werden später auf LVZ.de veröffentlicht. Egal, ob professionelle Fotos oder Schnappschuss, wir freuen uns auf zahlreiche Bilder der LVZ-Leser.

Goldener Herbst in Leipzig - schickt uns Eure schönsten Herbstbilder in den Kommentaren zu diesem Beitrag. Bitte... Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Mittwoch, 10. Oktober 2018

Worauf gilt es zu achten? Wer ein Foto an die genannte E-Mail-Adresse schickt oder es bei Facebook postet, erklärt sich mit einer Veröffentlichung auf LVZ.de und in der gedruckten Leipziger Volkszeitung inklusive Nennung des Namens einverstanden. Deshalb dürfen nur eigene Bilder eingereicht werden. Bitte auch daran denken, den Ort der Aufnahme anzugeben.

Viel Erfolg!

Von anzi