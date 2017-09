Langjähriger Leipziger Kippe-Verkäufer Steffen Schulze verstorben

Leipzig. In der Leipziger Innenstadt gehörte Steffen Schulze jahrelang zum Straßenbild. Bei praktisch jedem Wetter stand er an einer Ecke der Petersstraße und bot den vorbeilaufenden Passanten Exemplare der Straßenmagazin „Die Kippe“ an. Wie die Redaktion am Mittwoch mitteilte, ist der 54-Jährige nun überraschend gestorben.

Der gebürtige Leipziger gehörte bereits seit Gründung der Kippe im Jahr 1995 zu den Verkäufern, gelegentlich auch zu den Autoren des Straßenmagazins. Mit seiner Kundschaft hielt er gern ein Schwätzchen, am liebsten über seine Leidenschaft: den Fußball. Schulze war Anhänger des 1. FC Lokomotive Leipzig und drückte in der Bundesliga auch Borussia Dortmund die Daumen. Zudem spielte der Glauben für den 54-Jährigen eine große Rolle, er war praktizierender Katholik.

Zuletzt hatte Schulze eine Ausbildung als Objektschützer begonnen, einen Schulabschluss konnte er zu DDR-Zeiten nicht machen. Er war nicht wohnungslos, versuchte seine durch Langzeitarbeitslosigkeit geprägte finanzielle Situation durch den Verkauf von Kippe-Exemplar aufzubessern.

Die „Kippe“ ist ein „Hilfe zur Selbsthilfe“-Projekt des Suchtzentrums Leipzig mit finanzieller Unterstützung der Kommune. In den Ausgaben geht es vor allem um soziale, kulturelle, historische und persönliche Themen aus der Messestadt. Die Hälfte des Verkaufserlöses behalten die Verkäufer selbst, die andere Hälfte wird für Redaktion, Produktion und Vertrieb aufgewendet.

Von Matthias Puppe