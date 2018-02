Lauf geht’s: Mit der LVZ fit durch das Jahr 2018

Halbmarathon in Leipzig als Ziel

Runter vom Sofa, und rein in die Laufschuhe: Die LVZ macht Sie fit für ein 21-Kilometer-Abenteuer. Das Erfolgsprojekt „Lauf geht’s!“ aus anderen Städten wird jetzt auch in Leipzig gestartet. Ziel ist der Halbmarathon rund um das Völkerschlachtdenkmal am 14. Oktober.