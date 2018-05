Leipzig

„Galopp en vouge“ – unter diesem Motto findet am 3. Juni auf der Galopprennbahn Scheibenholz in Leipzig der Moderenntag statt. Neben den Wettkämpfen der Vierbeiner soll auch eine Modenschau stattfinden, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte.

15 Studenten und Auszubildende der Leipziger Modehochschule Vitruvius sowie der Designschule haben dafür in einem Workshop extravagante Hutkreationen geschaffen. Das schönste Modell soll prämiert werden.

Außerdem findet auch in diesem Jahr die Wahl zur „Mr. & Mrs. Scheibenholz“ statt, heißt es. Bewertet werde demnach nicht nur das stylishste Outfit, sondern auch Ausstrahlung und Kreativität. Den Gewinnern winken verschiedene Preise.

Von jhz