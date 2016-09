Leipzig. Bewacht von einem großen Polizei-Aufgebot und kritisch beäugt von zahlreichen Gegendemonstranten hat Legida am Montagabend seine achtwöchige Sommerpause beendet. Der ursprünglich geplante Aufzug vom Naturkundemuseum zum Nordplatz und retour fiel allerdings ins Wasser – mangels Teilnehmer.

Nach Angaben der Forschungsgruppe „Durchgezählt“ hatten sich lediglich zwischen 180 und 220 Menschen zur Legidakundgebung gegen 19 Uhr vor dem Naturkundemuseum eingefunden. Schon bei den jüngsten Protestmärschen hatten die Fremden- und Islamkritiker nur wenige Sympathisanten um sich scharen können. Zu Beginn der Legida-Bewegung im ersten Quartal 2015 waren mitunter deutlich mehr als 10.000 Personen zu den Aufzügen gekommen. Allerdings lag schon damals die Anzahl der Gegner stets über der der selbsternannten Retter des Abendlandes. Einer der Legida-Redner beschwerte sich dann auch: Vor anderthalb Jahren sei die Bewegung mit 15.000 Personen gestartet. Weil aber alle gegen sie seien, „traut sich inzwischen niemand mehr zu unseren Demos“.

Nach achtwöchiger Pause hatte Legida am 5. September wieder zu einem Spaziergang aufgerufen. Der fiel aber wegen der geringen Teilnahme aus. Auch bei den Gegendemonstrationen waren weniger Teilnehmer als bei den vergangenen Veranstaltungen dabei. Zur Bildergalerie

Eine erste Konsequenz zogen die offenbar enttäuschten Veranstalter noch an Ort und Stelle: Sie sagten – angeblich wegen Äpfel werfender Gegendemonstranten – den Gang zum Nordplatz ab, beschränkten sich auf die Kundgebung vor dem Museum. Dabei gingen sie mit Leipzigs Polizeipräsidenten Bernd Merbitz hart ins Gericht. Dessen Beamte würden Legida drangsalieren. Merbitz solle lieber dem Straßenterror der Autonomen die rote Karte zeigen. Auch für den 3. Oktober – den nächsten Demo-Termin – sagte der Verein ab. Dann gelte es, den Protest gegen die Einheitsfeier in Dresden zu unterstützen.

Knapp 200 Legida-Gegner – viele aus dem linksautonomen Lager – waren am frühen Abend dem Aufruf des Aktionsbündnisses „Leipzig nimmt Platz“ gefolgt und hatten sich auf dem Augustusplatz zu einer Demonstration gegen die Rechtspopulisten formiert. Motto: „Wir werden uns widersetzen – Gegen jede Form von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit“. Anschließend zogen die Teilnehmer über den westlichen Innenstadtring. An der Protestdemo „A Monday Without You“ beteiligten sich rund 150 Menschen.

Laut Polizei ist es rund um Legida und die Gegendemonstrationen am Montagabend zum größten Teil friedlich geblieben. Zwei Straftaten seien registriert worden. Einmal versuchte Körperverletzung und im zweiten Fall ein Verstoß gegen den Auflagenbescheid.

LIVE-Ticker "Legida am 5.9.2016" von LVZ.de