Leipzig. Acht Monate nach dem vermeintlichen Ende kehrt das fremden- und islamfeindliche Legida-Bündnis an diesem Donnerstag auf die Leipziger Straßen zurück. Die Rechtspopulisten planen, ab 18.30 Uhr via Innenstadtring in Richtung Neues Rathaus, Polizeipräsidium und Verlagsgebäude der Leipziger Volkszeitung zu laufen. LVZ.de begleitet die Ereignisse im Live-Ticker.