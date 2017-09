Legida meldet Demo an

Leipzig. Nach mehr als acht Monaten Pause hat Legida für kommende Woche wieder eine Demonstration in Leipzig angekündigt. Wie das Ordnungsamt gestern auf LVZ-Anfrage mitteilte, meldete das islamkritische Bündnis für den 21. September von 18.30 bis 22 Uhr einen Aufzug „Für Demokratie und Meinungsfreiheit“ an. Die Organisatoren erwarten 250 bis 500 Teilnehmer. Geplant ist eine Route vom Richard-Wagner-Platz über Goerdeler-, Dittrich- und Martin-Luther-Ring, Wilhelm-Leuschner-Platz bis zum Peters­steinweg.

Zwischenkundgebungen sollen am Neuen Rathaus und vor der Polizeidirektion stattfinden, vor dem LVZ-Gebäude ist der Abschluss des Aufzugs vorgesehen. Brisant: Am gleichen Tag veranstaltet die Linke von 15 bis 20 Uhr am Richard-Wagner-Platz ihren Wahlkampfabschluss. Insgesamt liegen der Stadt für diesen Tag bislang fünf Versammlungsanmeldungen vor. Legida hatte nach einer Demo am 9. Januar 2017 den Rückzug von der Straße verkündet.

F. D.