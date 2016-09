Leipzig. Anno 1879 hatte der vier Jahre zuvor als Professor für Philosophie an die hiesige Uni berufene Wilhelm Wundt (1832– 1920) das weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie aus der Taufe gehoben und Leipzig so zum Mekka für das Fach gemacht. Während seine vielen Schüler – wie der Amerikaner und spätere Science-Herausgeber James McKeen Cattell oder der 1917 zum Rektor der Peking-Universität aufgestiegene Chinese Cai Yuanpei – das Wissen aus Leipzig in die Welt trugen, lehrte und forschte Wundt nimmermüd. 1917 gab der große Meister, der selten lächelte und in langen Spaziergängen Ausgleich zur geistigen Arbeit suchte, seine Abschiedsvorstellung an der Uni und zog sich auf seinen Landsitz in Großbothen zurück.

Ein „wissenschaftlicher Urknall“ sei es gewesen, als einst die experimental-psychologische Versuchsanstalt in Leipzig eröffnet wurde, meint Kongresschef Immo Fritsche. An der hiesigen Uni wirkt er als Professor für Sozialpsychologie und hat sich ausgiebig mit Wundts Leben und Werk befasst. Nicht mehr über den Charakter der Seele spekulieren, sondern das Geistige mit naturwissenschaftlichen Methoden messbar machen, war Wundts Devise. Klar war ihm und seinen Mitstreitern aber auch, dass menschliches Denken und Handeln nicht nur auf der Ebene von Nervenbahnen erklärt werden kann, sondern geistige Vorgänge immer auch Produkte der sozialen Welt sind. Damit entwickelte sich laut Fritsche die Psychologie zur Schnittstellenwissenschaft zwischen Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften.

Die Psychologie habe einen komplexem Gegenstandsbereich. Verbindende Klammer sei es, dass menschliche Erleben und Verhalten zu verstehen, zu erklären und Problemlösungsansätze zu bieten, sagt Andrea Abele-Brehm. Den Kongress bezeichnet sie als „idealen Ort, um die Vielfalt der Psychologie zu präsentieren, aber auch einseitige und zu enge Betrachtungsweisen unseres Faches zu korrigieren“.

Als Schwergewichte sind fünf sogenannte Hot Topics im Tagungskalender verankert. Beleuchtet werden dabei Hirnprozesse, die sich beim Erlernen neuer Fähigkeiten abspielen. Es geht um Änderungen in der Gefühlswelt beim Älterwerden, die Entstehung und Wirkung sozialer Ungleichheiten, die psychischen Belastungen in der Arbeitswelt sowie um Zwangsstörungen. „Das Leiden hat viele Gesichter“, ist der Titel des Vortrages zum letztgenannten Thema. Spezielle Diskussionsrunden befassen sich mit Migration und gesellschaftlicher Polarisierung, bei Blitzlichtvorträgen werden junge Wissenschaftler innovative Forschungsprojekte einem großen Publikum präsentieren.

Eine Laufschrift auf der Kongress-Homepage signalisiert, dass der Montagnachmittag im Audimax stattfindende Jubiläumsfestakt stark überbucht ist. 800 Plätze hat das Auditorium maximum. Wer draußen bleiben muss, kann die Geburtstagsfeier per Public Viewing im Foyer des Neuen Augusteums verfolgen. Drinnen soll es unter anderem eine Lasershow und „Überraschungen für Geist und Herz“ geben.

