In den Kirchgemeinden von Klein-Paris herrscht große Betroffenheit nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame. „Wir feiern Ostern in diesem Jahr mit einem etwas anderen Gefühl“, ist Gregor Giele überzeugt, römisch-katholischer Propst der Pfarrei St. Trinitatis und Hausherr in Leipzigs jüngster Kirche. „Wie paralysiert“ fühlte er sich, als er am Montagabend die Bilder aus der französischen Hauptstadt sah. Als Pfarrer fühle er sich in doppelter Hinsicht betroffen. Zum einen wegen der architektonischen Kunst, die zerstört wurde. Zum anderen, weil es ein Gotteshaus ist, das brannte. „Es wurde über Jahrhunderte daran gearbeitet, es wurden dort Gottesdienste gefeiert.“ Die Schöpfer hätten mit Notre-Dame auch ihren Glauben gebaut. „Notre-Dame ist Stein gewordener Glaube – und der ist ein Stück weit abgebrannt“, bedauert Giele. Der Propst hält es deshalb auch für schwer vorstellbar, nun einfach von einem Wiederaufbau zu sprechen. Rein technisch sei das sicherlich machbar, aber es hänge eben viel mehr an dem imposanten Gotteshaus. „In einen Wiederaufbau sollte dieses traurige Ereignis integriert werden“, findet er.

Zur Galerie Das Dach der Leipziger Thomaskirche ist eines der steilsten in Deutschland. Getragen wird es von einem imposanten Holzgerippe, das sieben Ebenen umfasst. Die massiven Balken stammen größtenteils aus dem 15. Jahrhundert. Brandschutz wird über dem Kirchengewölbe groß geschrieben. Es gibt zahlreiche Rauchmelder, die alle mit der Leitstelle verbunden sind, feuerfeste Türen zwischen den einzelnen Turm-Etagen und dem Dachstuhl, diverse Feuerlöscher und – anders als die wenige hundert Meter entfernte Nikolaikirche – eine Steigleitung.

Auch Balken in Nikolai- und Thomaskirche sind jahrhundertealt

Dass in der heutigen Zeit nicht zuletzt bei besonders geschichtsträchtigen Gebäuden der Brandschutz groß geschrieben wird, ist die eine Seite der Medaille. Die andere: Auch die Dächer der beiden Leipziger Stadtkirchen St. Thomas und St. Nikolai werden von Balken getragen, die jahrhundertealt sind. „Ich war tief erschüttert, als ich die ersten Fotos vom brennenden Dachstuhl am Computer sah“, berichtet der evangelisch-lutherische Nikolaipfarrer Bernhard Stief. „Da ist ein wertvoller Schatz Menschheits- und Baugeschichte mal eben so in Flammen aufgegangen. Das ist der Super-GAU.“ Das riesige Baugerüst über der Vierung von Notre-Dame habe ihn unweigerlich an die eigene Kirche erinnert. Zwar ist das Gerüst vor dem Nikolai-Westwerk nicht im Geringsten mit Pariser Größenordnungen zu vergleichen, „aber im Rahmen des Glockenprojekts wird ja auch bei uns gebaut“. Und alte Kirchen loderten im Unglücksfall halt wie Zunder. Stief weiß zwar, dass bei den gegenwärtigen Arbeiten in seinen beiden Glockentürmen weder geschweißt noch geflext wird, „aber ein Kurzschluss oder ein irgendein Funke, aus welchen Gründen auch immer, und die Katastrophe ist da“. Zumal St. Nikolai, anders als die Thomaskirche, über keine Steigleitung für die Feuerwehr verfüge. „Über deren Einbau sollten wir vielleicht noch mal nachdenken“, gerät Stief ins Grübeln. Lutz Steuernagel, der das Glockenprojekt der Nikolaikirchgemeinde leitet, will die ausführenden Baufirmen „auf jeden Fall noch mal auf ihre Sorgfaltspflicht hinweisen“.

„Das darf uns nicht in Sicherheit wiegen“

Ab Ende des Monats wird es auch im Thomaskirchenturm um die Sanierung von Glocken, deren Tragwerken und Antriebstechnik gehen. Dass dieser Umstand unter dem Eindruck von Paris beim einen oder anderen ein leicht mulmiges Gefühl erzeugt, versteht David Philippi durchaus. Den Brandschutz in St. Thomas hält der Verwaltungsleiter der evangelisch-lutherischen Gemeinde nichtsdestotrotz für solide und im Ernstfall hilfreich. Er verweist auf zahlreiche Rauchmelder im gesamten Gotteshaus, die bei der Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet sind, auf die Steigleitung, die bis unters steile Dach führt, auf die regelmäßigen Begehungen, die die Leipziger Berufsfeuerwehr vor Ort durchführt. „Das alles darf uns nicht in Sicherheit wiegen, aber es ist da.“ Das unterscheide die Gegenwart doch sehr vom frühen und späten Mittelalter – von jener Epoche, als Menschen sich daran machten, Kirchen wie Notre-Dame und St. Thomas hochzuziehen.

Von Dominic Welters und Björn Meine