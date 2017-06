Baum-Streit in Leipzig-Lößnig

In Lößnig ist ein Streit um vier rund hundert Jahre alte Robinien entbrannt. Die Stadt will sie fällen – wegen Stammfäule. Anwohner Eckart Sackmann hat eine erste Fällaktion am Mittwoch mit seinem Protest vielleicht verhindert. Sogar die Polizei musste einschreiten.