Leipzig

Anlässlich des Abschlussberichts der Kohlekommission wird das Bündnis "Ende Gelände Leipzig" zusammen mit weiteren Organisationen am 2. Februar ab 12.30 Uhr eine Demonstration in der Leipziger Innenstadt veranstalten. "Hey KoKo – Kohleausstieg jetzt!", lautet deren Motto.

"Der Abschlussberichts zeigt deutlich, dass die Kohlekommission beim Klimaschutz versagt hat: 2038 ist viel zu spät und machen die deutschen Klimaschutzziele unerreichbar", so Theresa Berghof von Ende Gelände Leipzig. "Betreiber wie RWE & Co. werden mit Millionen entschädigt, aber es wird offen gelassen was mit dem Hambi und den bedrohten Dörfern, wie z.B. Pödelwitz, passieren wird. Das ist kein Konsens!"

Treffpunkt der Demonstration ist der Kleine Willy-Brandt-Platz gegenüber des Leipziger Hauptbahnhofs. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Augustusplatz statt.

von CN