Leipzig. In wenigen Tagen beginnt die Stadt im Leipziger Norden mit den Arbeiten, an deren Ende eine von Grund auf neu errichtete Landsberger Brücke steht. Am Samstag startet der Bau einer Behelfsbrücke für Fußgänger und Fahrradfahrer, die bis Mitte April fertiggestellt werden soll. Das teilt das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt mit. Im Anschluss folgt der Abriss der alten Konstruktion, die bisher eine Brücke über die Eisenbahnstrecke zwischen der Messestadt und Magdeburg schlug.

Bereits seit November 2008 werden Autofahrer aufgrund massiver Schäden an der genieteten Stahlkonstruktion über den Güterring umgeleitet. Bis Juni soll das alte Bauwerk nun weichen, im August nächsten Jahres der Neubau fertiggestellt werden. In dieser Zeit will die Stadt ebenfalls die Landsberger Straße auf einem rund 340 Meter langen Stück zwischen der Südtangente und der Bahnhofsstraße auf der nördlichen Seite des Übergangs erneuern.

Für Planung und Bau müssen etwa 7,3 Millionen Euro aufgebracht werden. Davon fließen rund 1,8 Millionen aus der Stadtkasse, 3,5 Millionen aus dem Fördermitteltopf des Freistaats und zwei Millionen von der Deutschen Bahn in das Projekt.

Von André Pitz