Leipzig

In Leipzig hat eine großangelegte Befragung zum Klimawandel begonnen. In den nächsten Tagen würden 3000 zufällig ausgewählte Bürger Post mit einem Fragebogen von der Stadt Leipzig erhalten, so das Rathaus. Die Befragung solle dazu beitragen, „die Anpassungsstrategien an den Klimawandel entsprechend neuer Kenntnisse und Erfordernisse zu aktualisieren und fortzuschreiben“.

Bereits 2014 waren die Leipziger zu den Auswirkungen des Klimawandels auf sie – etwa persönliche Betroffenheit, mögliche gesundheitliche Auswirkungen und Verhaltensänderungen – oder auch zur Ausbreitung nicht einheimischer Tier- und Pflanzenarten gefragt worden. Die Ergebnisse der neuen Befragung sollen nun mit den Ergebnissen der ersten verglichen werden. Vor dem Hintergrund von Starkregenereignisse und Hitzeperioden mit Dürre sei es auch wichtig herauszufinden, ob sich die Betroffenheit und die Erkenntnisse der Leipziger zum Klimawandel gegenüber 2014 geändert haben, so die Stadt.

Um Antwort auf die Fragen wird innerhalb der nächsten drei Wochen gebeten. Der Bögen können schriftlich ausgefüllt und im beiliegenden Umschlag portofrei mit der Post zurückgeschickt werden. Möglich sei auch der Weg zum Bürgeramt, oder die Fragen im Internet auszufüllen und damit an einer Verlosung von Familienkarten für den Zoo und den Botanischen Garten teilzunehmen.

Die Teilnahme sei freiwillig, die Ergebnisse seien jedoch umso zuverlässiger, je mehr angeschriebene Bürgerinnen und Bürger den Fragebogen beantworten, so die Stadt. Alle Angaben würden streng vertraulich behandelt. Erste Ergebnisse der Befragung sollten im ersten Quartal nächsten Jahres vorliegen. Die Auswertungen erfolge nur für große Bevölkerungsgruppen.

LVZ