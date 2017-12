Leipzig bekommt Smart-City-Gründerzentrum – Start an der HHL

Leipzig. In Leipzig soll ein „Smart Infrastructure Hub“ mit einem Gründerzentrum und einem hochschulübergreifenden Kompetenzzentrum entstehen. Für den Aufbau fließen aus dem Wirtschaftsministerium des Freistaats 836.000 Euro in das Projekt, das den Fokus auf die Themen Energie und vernetzte Stadt legt.

In einem ersten Schritt soll das „Spin Lab“, Gründerzentrum der Handelshochschule HHL, erweitert werden. Das HHL-Lab soll auf die Schwerpunkte Energie, Smart City und eHealth ausgerichtet werden, teilte das Ministerium unter Leitung von Martin Dulig (SPD) am Dienstag mit. Ziel sei es, Start-ups in diesen Zukunftsbranchen besser unterstützen zu können, so das Wirtschaftsministerium weiter.

Etablierte Unternehmen und Gründer sollen so künftig gemeinsam Innovationen auf den Weg bringen. Bisher hätten zehn Partner aus der Wirtschaft einer Zusammenarbeit zugestimmt, darunter die Verbundnetz Gas AG (VNG), die zur Stadtholding gehörende Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV), AOK Plus, die European Energy Exchange AG und die Arvato Systems Perdata GmbH.

