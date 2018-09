Leipzig

Es hat nicht viel gefehlt und die 26-jährige Melanie Hedel wäre heute tot. Die junge Apothekerin fiel im April dieses Jahres in ihrer Wohnung um, ihr Herz war einfach stehen geblieben. Heute weiß sie, dass ein vererbter Gendefekt den Herzstillstand ausgelöst hat. Ihr Verlobter reagierte schnell: Er legte die Handballen übereinander auf ihren Brustkorb und presste in regelmäßigen Abständen, bis der Notdienst ankam und übernahm.

„Er hat mir mein Leben gerettet“ sagte Melanie Hedel an diesem Montagmorgen, gerade hat sie ihre Geschichte auf dem Augustusplatz mit Schülern geteilt. „Leipzig drückt“ heißt der Aktionstag, den ein Bündnis aus Stadt, verschiedenen Wohlfahrtsverbänden und Krankenhäusern heute ausgerufen haben. Die ehrgeizige Mission lautet: Leben retten.

Rund 50 000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen Herzstillstand. Ob sie das überleben oder nicht, darüber entscheiden vor allem die ersten Minuten: Ungefähr um zehn Prozent verringert sich die Überlebenschance in jeder Minute, in der ein Betroffener nicht reanimiert wird.

Jede Minute zählt

„10 000 Leben könnten jedes Jahr gerettet werden“, sagt der Facharzt Felix Girrbach aus der Universitätsklinik. Auch er steht heute für „Leipzig drückt“ am Augustusplatz, um daran zu erinnern, dass jeder helfen kann. „Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist leider unterdurchschnittlich, wir wollen da in der Liga nach vorne rücken“, erklärt sein Kollege Marcus Sandri vom Herzzentrum das Ziel des heutigen Tages.

Und dabei ist das Leben retten gar nicht schwer. Mit Vollbart und Sonnenbrille kniet Eishockeyspieler Marvin Miethke von den Leipziger Icefighters auf dem Boden neben einer lebensgroßen Puppe und macht es vor: Ansprechen und den Bewusstseinsstand überprüfen, sein Mannschaftskollege Damian Schneider telefoniert währenddessen mit dem Notarzt. Miethke beginnt nun mit der Herzdruckmassage, das Körpergewicht liegt auf seinen beiden Händen. In regelmäßigen Abständen drückt er auf den Brustkorb des leblosen Patienten, mindestens 30-mal hintereinander, dann folgt die Mund-zu-Mund-Beatmung. Damian Schneider bleibt die ganze Zeit am Telefon. „Wichtig ist es, nicht einfach aufzulegen“, erklärt Marcus Sandri. So kann die Rettungsleitstelle notfalls auch telefonisch anleiten.

Viel kann man nicht falsch machen

Die zwölfjährige Yalda aus der Georg Schumann-Schule hat die Handgriffe des Eishockeyspielers gleich mitgemacht. Sie und ihre Klasse hatten die Wiederbelebung zuvor an einem Stand der Johanniter ebenfalls an einer Puppe geübt. „Ich habe schon das Gefühl, dass ich nun ganz gut auf so etwas vorbereitet bin“, sagt sie. „Es ist wirklich nicht viel dabei“, bestätigt Icefighters-Verteidiger Marvin Miethke nach vollendetem Werk. „Die Handlungsschritte machen ja Sinn, und den Rhythmus der Massage hat man schnell raus.“

Dennoch: Die Bereitschaft in Deutschland, einer hilflosen Person zur Seite zu stehen, sei im Vergleich zu England oder den skandinavischen Ländern relativ schlecht, bedauern die Mediziner Girrbach und Sandri. „Da ist sicher die Angst, etwas falsch zu machen und vielleicht auch die Hemmung einen Fremden anzufassen“, vermutet Sandri. Es wäre gut, wenn jeder einmal einen Reanimationskurs besuche – darin sind sich beide Ärzte einig. Doch selbst wenn nicht: „Das Schlimmste ist es immer noch, einfach gar nichts zu machen.“ Melanie Hedel hätte dieses Verhalten das Leben gekostet.

Sie wollen auch Leben retten? Eine Anleitung zur Herzdruckmassage und zur Beatmung gibt es hier.

Von Anna Flora Schade