Leipzig

Für die Entwicklung des Leipziger Matthäikirchhofes hat der Bund 2,25 Millionen Euro bewilligt. Das Geld stammt aus dem Fördertopf für ausgewählte „Nationale Projekte des Städtebaus 2019“, für die rund 140 Millionen Euro bereitstehen. Um eine Förderung durch das Bundesbauministerium hatten sich deutschlandweit 105 Gemeinden mit 118 Projektskizzen beworben. Eine interdisziplinär besetzte Expertenjury fokussierte sich bei der Auswahl vor allem auf innovative Konzepte.

Lobe und Lehmann froh über Förderung

„Ich freue mich, dass Leipzig für die diesjährige Förderung ausgesucht wurde. Die geförderten Vorhaben sind Premiumprojekte der Baukultur in Deutschland“, so die Leipziger Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe ( SPD). „Mit der Entscheidung für den Matthäikirchhof wird in Leipzig ein Projekt gefördert, welches nicht nur von nationaler Bedeutung ist, sondern auch enorme Vorbildwirkung entfalten kann“, ergänzt Jens Lehmann ( CDU).

Der Matthäikirchhof hat symbolische Bedeutung durch sein kirchliches Erbe und die Überformung durch die DDR. Beim Bombenangriff am 4. Dezember 1943 wurde die Matthäikirche zerstört. In den 1980er-Jahren errichtete dort die Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR einen Neubau. Was aus dem Gebäude wird, ist noch nicht entschieden. Der Matthäikirchhof ist mit 1,6 Hektar die letzte große Potenzialfläche innerhalb des Promenadenringes.

Forum für Freiheit und Bürgerrechte geplant

Als ein wichtiger Projektbaustein für den Matthäikirchhof ist ein „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ als zentraler Ort des Gedenkens sowie des gesellschaftlichen Diskurses über Diktaturen geplant. Wie das Areal künftig aussieht, ist allerdings noch nicht klar. Es läuft ebenfalls eine Machbarkeitsstudie, dort ein zentrales Stasi-Akten-Archiv für die ostdeutschen Bundesländer anzusiedeln.

Von Mathias Orbeck