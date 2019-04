Leipzig

Die Stadt hat zur Eröffnung des neuen Stadtbüros am 9. April mehrere Thementage geplant. Am Eröffnungstag können alle Bürger zunächst das neue Stadtbüro, das Team und die laufenden Angebote bis 18 Uhr kennenlernen. Los geht es um 13 Uhr mit der Eröffnung durch Oberbürgermeister Burkhard Jung und Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau.

Nach dem Umzug von der Katharinenstraße ins Stadthaus am Burgplatz 1 werden in dem Büro wieder regelmäßig aktuelle Themen der Stadtentwicklung präsentiert und über die öffentliche Auslegung von Planentwürfen informiert. Die Thementage vom 10. bis 12. April (jeweils von 13 – 18 Uhr) sollen einen Eindruck von der Arbeit des Stadtbüros vermitteln.

Stadt organisiert drei Thementage

Zum Thementag „Lokale Demokratie“ am 10. April wird es von 14 bis 15 Uhr eine Sprechstunde mit Ulrich Hörning geben. Der Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung war unter anderem für das „Jahr der Demokratie“ 2018 verantwortlich. Am 11. April wird es von 14 bis 15 Uhr eine Sprechstunde mit Stefan Heining, amtierender Amtsleiter des Stadtplanungsamtes, geben. Am letzten Thementag widmet sich die Ausstellung „ Leipzig engagiert“ der Vielfalt des bürgerlichen Engagements in der Stadt.

Das neue Büro soll künftig an fünf Tagen die Woche geöffnet sein. Montag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr und freitags von 13 Uhr bis 16 Uhr.

Von Ebu