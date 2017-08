Leipzig erwartet Temperatursturz – am Wochenende wird es unbeständig

Leipzig. Noch einmal richtig Sommerfeeling mit Temperaturen bis 32 Grad in Leipzig – doch damit ist es spätestens am Freitag vorbei. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem Temperatursturz: Am Wochenende soll das Quecksilber höchstens noch auf 17 bis 20 Grad steigen, so Meteorologe Gerold Weber gegenüber LVZ.de.

Schon am Freitag bringt Nordwestwind kühlere Luft nach Leipzig. „Am Freitag kann es aber nochmal bis zu 25 Grad warm werden“, so Weber. Bereits ab Donnerstagabend ist in den Mittelgebirgen auch mit Regen und möglicherweise sogar Unwettern zu rechnen. Wie viel Niederschlag in Leipzig und Umgebung niedergehen wird, das ist derzeit für die Meteorologen aber noch nicht verlässlich vorherzusagen. „Da liegen die verschiedenen Modellrechnungen gerade weit auseinander“, erklärt Weber.

Auf jeden Fall es wird unbeständig und trübe, die Sonne lässt sich am Wochenende vermutlich nur selten sehen. „Der Sonntag wird eher der schönere Tag“, so Weber, da könne man im Raum Leipzig wieder mit Aufheiterungen rechnen. Die Jacke sollte man aber dabeihaben: Es bleibt kühl.

Von lyn