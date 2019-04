Leipzig

2019 dürfte ein sehr gutes Jahr für den Eisvogel in Leipzig werden. Darauf deuten Beobachtungen des Tauchaer Schülers Erik Eckstein hin. Schon Ende Februar hatte der junge Naturfotograf „mindestens fünf Eisvögel“ bei einem Besuch am Floßgraben im südlichen Auwald entdeckt. „Darunter waren auf jeden Fall zwei Paare. Das ist sicher, weil sich die Eisvögel in der Balz Balzgeschenke in Form kleiner Fische übergeben“, berichtet der 15-Jährige. „Die Eisvögel am Floßgraben haben sich durch mich völlig ungestört gefühlt. Auch Parkarbeiten in der Nähe beunruhigten sie nicht.“

Am Floßgraben im südlichen Leipziger Auwald treibt sich gegenwärtig auch dieser gefiederte Fischjäger herum. Quelle: Erik Eckstein

Bereits seit mehreren Jahren geht Erik regelmäßig auf Foto-Pirsch in die Natur. Dieses Hobby habe viel mit seinen Eltern zu tun, die ebenfalls sehr naturverbunden sind. „Meiner Meinung nach steigt der Eisvogel-Bestand in Leipzig und dem Umland ständig – vor allem an den Teichen in der Region“, erzählt der Schüler.

Durch den Lichteinfall ganz grün wirk dieser Eisvogel an der Weißen Elster unweit vom Auensee. Quelle: Erik Eckstein

Durch den milden Winter habe er in diesem Jahr die nur 40 Gramm leichten Flugkünstler, die sich vor allem von Kaulquappen und Fischen ernähren, zum Beispiel schon an folgenden Stellen entdeckt: am Bagger in Thekla (ein Paar), am Auensee, im Johannapark (ein Paar), im nördlichen Auwald nahe der Auwaldstation (zwei Paare), am Elster-Saale-Kanal bei Dölzig (zwei Paare), an der Parthe in Taucha, am Dorfteich Plaußig (ein Paar), am Schilfteich Gotha bei Jesewitz (zwei Paare), am Kleinspeicher Cunnersdorf bei Gerichshain (ein Paar) und mindestens 15 Paare an der Mulde zwischen Wurzen und Eilenburg. Die genauen Positionen möchte Erik aber nicht veröffentlicht wissen, um ihre Ruhe nicht zu stören. Wer sich wirklich für das Leben der Vögel in der Region begeistere, der finde sie auch bald ohne größeren Aufwand, meint er.

Bei diesem Exemplar an der Parthenaue bei Plaußig ist der leuchtend blaue Streifen auf dem Rücken gut zu erkennen. Beim Abflug eines Eisvogels fällt der Rückenstreifen meist besonders auf. Quelle: Erik Eckstein

Ohne Zweifel seien die kälteempfindlichen Träger eines bis zu vier Zentimeter langen Schnabels (bei den Weibchen ist dessen Unterseite orange gefärbt) längst schon fleißig am Brüten. „Das war in den letzten Wochen immer wieder zu beobachten.“ Auch das ist ein gutes Omen für die Eisvogel-Saison 2019. Wie berichtet, hatte im vergangenen Jahr ein später Kälteeinbruch im März dafür gesorgt, dass es im Leipziger Auwald nur etwa halb so viel Eisvogel-Nachwuchs wie im Rekordjahr 2016 gab. Damals konnte das Monitoring-Programm der Stadt Leipzig 23 Bruten bei 19 Brutpaaren vermelden (pro Saison sind zwei bis drei Bruten mit jeweils etwa fünf bis sechs Jungtieren möglich). Hingegen waren es 2018 im gesamten Leipziger Auwald nur 13 Bruten bei zwölf Paaren – darunter nur ein Paar am Floßgraben.

Die orangene Unterseite des etwa vier Zentimeter langen Schnabels weist eindeutig darauf hin, dass es sich bei diesem Eisvogel im nördlichen Leipziger Auwald bei Lützschena um ein Weibchen handelt. Quelle: Erik Eckstein

Die erfreulichen Beobachtungen und schönen Fotos von Erik sind kein Widerspruch zu den amtlichen Ergebnissen des Monitoring-Beauftragten Jens Kipping. „Wenn das Wetter so warm bleibt, wie es jetzt ist, dürften die Bestände schnell wieder anwachsen. Witterungsbedingte, natürliche Schwankungen sind normal“, hatte der Umweltingenieur Ende Februar erklärt. Und das Wetter blieb so warm. „Die Beobachtungen des jungen Mannes bestätigen auch meine aktuelle Einschätzung“, erklärte Kipping nun gegenüber der LVZ. „Mit dem Eisvogel geht’s wieder bergauf.“

Von Jens Rometsch