Leipzig

Alle vier Jahre richtet der deutsche Chorverband seit 2008 in einer anderen deutschen Stadt das Deutsche Chorfest aus, um Vokalensembles aller Genres, vom Kinder- über den Pop- und Kirchenchor bis zum Männergesangsverein ein Podium zu bieten. Nach Bremen, Frankfurt am Main und Stuttgart ist im nächsten Jahr Leipzig an der Reihe. Nun stellten Ex-Bundespräsident Christian Wulff in seiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Chorverbandes, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sowie Horst Wehner, Präsident des Sächsischen Chorverbands und Veronika Petzhold, Geschäftsführerin des Deutschen Chorverbands das Mammut-Projekt in Leipzig vor.

Schnelle Entscheidung für Leipzig als Gastgeberstadt

Alles sei ganz schnell gegangen, nachdem vom Deutschen Chorverband einmal die Entscheidung für den Standort gefallen sei. „Die protokollarischen Spielregeln galten nicht mehr“, sagte Horst Wehner. Quasi sofort habe sich der Präsident des Leipziger Chorverbands, Stefan Kugler, an die Stadt Leipzig und die einzelnen Landtagsabgeordneten gewandt und dabei auch mit seiner Eile den „Ministerpräsidenten völlig verwirrt“. Schließlich habe man aber, ohne große bürokratische Hürden, die Finanzierung des Fests sichern können. Diese wird mit jeweils 450 000 Euro von der Stadt Leipzig und dem Freistaat Sachsen sowie mit weiteren 100 000 Euro aus dem Etat von Kulturministern Monika Grütters gefördert. Darüber hinaus tragen die teilnehmenden Chöre über Anmelde- und Teilnahmegebühren etwa 300 000 Euro selbst. „Wir rechnen mit etwa 15 000 zusätzlichen Übernachtungen“, sagte Skadi Jennicke (Linke). Dazu wolle man Schlafplätze in Schulen und Turnhallen organisieren, aber auch Anwohner motivieren, besonders die Schüler unter den Sängern für die vier Tage aufzunehmen. Jennicke will den Ruf Leipzigs als weltoffene Stadt weiter fördern. „Wir haben gerne Gäste hier. Das wollen wir im nächsten Jahr auch im Bereich der Musik zeigen und das Chorfest zu einem gemeinsamen Erlebnis machen“, sagt sie.

Chorfest : "Gemeinsam gegen Einsam"

Dessen Motto lautet zwar eigentlich „ Leipzig ist ganz Chor“ könnte laut dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff aber auch mit „gemeinsam gegen einsam“ umschrieben werden. In Zeiten, da Digitalisierung und Globalisierung die Menschen auseinandertreibe, habe Musik das Potenzial, sie wieder zusammen zu bringen und das Gemeinwesen zu stärken. Wullfs Meinung nach würde es vielen Deutschen guttun, auch in Hinsicht auf die Deutsche Einheit, die Kulturstadt Leipzig einmal zu besuchen und Grenzen, seien sie auch nur in den Köpfen, zu überwinden.

Bestärkt wird er darin von Michael Kretschmer. „30 Jahre nach der Einheit kann man sich auch mal über ihre Erfolge freuen“, sagte der Ministerpräsident auf der Pressekonferenz. Er selbst tue das jeden Tag und das Chorfest biete allen eine gute Gelegenheit, zu feiern.

Bei all dem Wunsch nach Zusammenhalt wird es für die teilnehmenden Gesangsgruppen auch Wettbewerbe geben. „Dabei unterscheiden wir nach Genre und Leistungsstufe,“ erklärte Veronika Petzhold, Geschäftsführerin des Chorverbands. So hätten nicht nur international renommierte Chöre eine Chance auf den Sieg. Zusätzlich zu den vielen Darbietungen in den Konzertstätten und Open-Air-Locations der Stadt, sind außerdem Besuche sozialer Einrichtungen geplant. „Um dort auch Menschen einzubinden, denen ein Konzertbesuch vielleicht nicht mehr möglich ist“, so Petzhold. Seit dem 4. April und noch bis Ende Oktober haben Chöre die Möglichkeit, sich online unter www.chorfest.de anzumelden. Dort ist auch das vollständige Programm des viertägigen Musikfests zu finden.

15.000 Teilnehmer und Gäste erwartet

Insgesamt werden in Leipzig rund 400 Chöre mit zusammen gut 15 000 Sängerinnen und Sängern erwartet. Sie erhalten Auftrittsmöglichkeiten in den Konzertsälen und Kirchen der Stadt, können am zeitgleich ausgerichteten deutschen Chorwettbewerb teilnehmen, können in Kirchen und sozialen Einrichtungen singen, natürlich die Konzerte der Konkurrenz genießen, gemeinsam mit anderen Ensembles Projekte erarbeiten und die Stadt kennenlernen.

Ein zentraler Gedanke dabei ist, informiert der Deutsche Chorverband: „ Chorfest für alle: Ob aktiv mit dem eigenen Ensemble oder Chor, als einzelne Sänger und Sängerinnen oder Konzertbesucher – jeder hat die Möglichkeit, dabei zu sein, mitzusingen und Vokalmusik in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken. Zahlreiche Konzert- und Mitsingangebote – vom Wettbewerbskonzert bis zum Offenen Singen – laden zum Zuhören und Mitmachen ein.“

www.chorfest.de

Von Peter Korfmacher/ Hanna Gerwig