Leipzig

Die Interkulturellen Wochen laden erneut von Mitte bis Ende September zu etwa 110 Veranstaltungen in ganz Leipzig ein. Sie zeigen Perspektiven auf, wie vorhandene Diversität in verschiedenen Lebensbereichen ausgestaltet werden kann, so das Referat für Migration und Integration der Stadt

Es wird unter anderem Diskussionsabende, interkulturelle Begegnungen, Filme, Musik oder Theateraufführungen geben. So wird im Grassi-Museum das Konzert „Klänge der Hoffnungen“ aufgeführt und im Werk 2 verschiedene Musik-Workshops angeboten. Im Rosenthal wird das Interkulturelle Spielplatzfest gefeiert.

Zum Gottesdienst in der Nikolaikirche werden internationale Gäste aus der Partnerstadt Addis Abeba und der Armenischen Kulturgemeinde Leipzig erwartet. Zum Ende der Interkulturellen Wochen findet unter anderem ein Fußballturnier statt.

Die Interkulturellen Wochen finden vom 16. bis 30. September unter dem Motto „Vielfach gestalten“ statt. Das Programm gibt es als Broschüre und auf der Internetseit der Stadt.

ThTh