Lokales Neue Partner - Leipzig feiert viertes Brückenfest im Clara-Zetkin-Park Demokratie mitgestalten – dieses Thema steht am 25. August zum vierten Brückenfest auf der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park im Mittelpunkt. Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ hat neue Partner ins Boot geholt.

Das dritte Brückenfest auf der Leipziger Sachsenbrücke am 26. August 2017 zog viele Leipziger in den Clara-Park. Am 25.8.2018 ist es wieder soweit. Quelle: Dirk Knofe