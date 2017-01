Leipzig. Im Leipziger Clara-Zetkin-Park befand sich am Sonntag die wahrscheinlich beliebteste Warze der Republik. Mehrere hundert Kinder und Eltern jagten seit den Morgenstunden auf ihren Schlitten den gleichnamigen Hügel hinab. Auch auf anderen Rodelpisten im Stadtgebiet ( hier gibt es einen Überblick) herrschte riesiger Andrang. Am Samstagabend einsetzender Neuschnee hatte Leipzig bis zum Sonntagmorgen in ein Winterwunderland verwandelt.

Ski und Rodel gut! Den Neuschnee nutzten am Sonntag viele Leipziger für einen Schlitten-Ausflug in den Clara-Zetkin-Park. Andere hatten dagegen alle Hände voll zu tun, der Schneemassen Herr zu werden. Fotos: André Kempner Zur Bildergalerie

Anders als im Erzgebirge, wo die Menschen bereits am Samstag über die enormen Schneemassen klagten, fielen in Leipzig nur drei Zentimeter der weißen Pracht. Dennoch holte manch einer kurzerhand die Langlaufbretter aus dem Keller. Eine junge Frau machte den Gehweg vor der Propsteikirche zur Ski-Loipe. Andere bauten fleißig Schneemänner oder sogar Schnee-Elefanten. Der Winterdienst hatte derweil alle Hände voll zu tun, um die Straßen freizuhalten.

Zum Verhängnis wurden die noch immer eisigen Temperaturen in der Nacht zum Sonntag drei Schwänen in Plauen. Sie hatten sich bei Temperaturen von fast zehn Grad unter Null auf einem Teich niedergelassen und froren fest, wie die Polizei mitteilte. Eine Passantin alarmierte die Feuerwehr, die die Tiere befreite. Ein Schwan verletzte sich jedoch am angrenzenden Maschendrahtzaun. Ein Tierarzt will sich nun um ihn kümmern.

Keine erhöhten Unfallzahlen in Leipzig

Trotz des Schneefalls und rutschiger Straßen kam es in Leipzig am Wochenende nicht zu erhöhten Unfallzahlen. In der Messestadt waren am Sonntag kaum Autos unterwegs – und wenn, dann passten die die meisten Fahrer ihre Geschwindigkeit anscheinend den Witterungsverhältnissen an. Bis zum Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr registrierte das Führungs- und Lagezentrum der Polizei im Direktionsgebiet lediglich 20 Unfälle und einen Leichtverletzten. „Das liegt sogar noch unter dem normalem Niveau“, sagte Polizeikommissar Andre Ludwig aus dem Führungs- und Lagezentrum gegenüber LVZ.de. Am Samstag gab kam es zu 55 Unfällen mit insgesamt 11 Verletzten.

Ab Montag Tauwetter und Glättegefahr

Der Wintereinbruch, der am Samstagmorgen Tieffrost mit bis zu minus 31 Grad nach Sachsen brachte, ist jedoch von kurzer Dauer. In Lagen über 300 Metern wird der Schnee laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen bleiben, im Tiefland zu Wochenbeginn schon wieder tauen und in der Nacht überfrieren. Das bedeutet vor allem für Autofahrer in den Morgenstunden Glättegefahr.

Ab Mittwoch bringt dann ein Tiefausläufer wieder mehr Niederschläge, die im Bergland als Schnee, im Flachland zunächst als Regen fallen. Die Meteorologen machen aber Hoffnung, dass die Schlittenpartie vom Sonntag keine Eintagsfliege bleibt. Zum Wochenende hin soll auch im Flachland wieder Schnee fallen.

nöß/dpa