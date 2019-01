Leipzig

Die Einwohnerzahl der Stadt Leipzig ist im vergangenen Jahr um 6180 Personen gestiegen. Zum 31. Dezember 2018 lebten demzufolge 596 517 Bürger mit Hauptwohnsitz in der Messestadt. Das geht aus Daten des Melderegisters beim Leipziger Ordnungsamt hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Leipzig vergrößerte damit den Abstand zur sächsischen Landeshauptstadt. Die Einwohnerzahl von Dresden wuchs im vergangenen Jahr um 3643 Personen mit Hauptwohnsitz auf nun 560 641 Bürger. Dennoch blieb die Entwicklung in Leipzig erneut klar unter der langfristigen Bevölkerungsprognose der hiesigen Stadtverwaltung. Diese hatte bis zum Jahr 2030 eine Zunahme auf 720 000 Einwohner als wahrscheinlich vorhergesagt.

94 000 Einwohner mehr in zehn Jahren

In der Realität hat sich das Leipziger Wachstum in jüngster Zeit jedoch deutlich abgeschwächt. 2015 – auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – wurde noch ein Rekordwert von rund 16 000 zusätzlichen Einwohnern registriert. 2016 sank die Zahl dann auf rund 11 700, im Jahr 2017 lag sie bei 10 800. In den letzten vier Jahren konnte die Messestadt 45 646 Bürger hinzugewinnen. In den letzten zehn Jahren waren es insgesamt rund 94 000.

„Auch bei einem Plus von über 6000 Leipzigern im vergangenen Jahr sind die Aufgaben zum Bau von Schulen und Kindertagesstätten noch groß genug“, meinte Peter Dütthorn. Laut dem amtierenden Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen hat sich 2018 erneut gezeigt, dass die Einwohnerzahl jeweils im vierten Quartal eines Jahres besonders kräftig wächst. Tatsächlich stieg sie von Oktober bis Dezember 2018 um 3514 Personen. Hingegen waren es in den drei Quartalen davor insgesamt nur 2666 Bürger mehr.

Werte aus Prognose stets unterschritten

„Es sind vor allem neue Arbeitsplätze, die die Menschen hierher ziehen“, erläuterte Dütthorn. „Und natürlich die zahlreichen Angebote für eine Berufsausbildung oder den Studienplatz. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Leipzig steigt schneller als die der Einwohner.“ Auch sorgten die Zuzüge dafür, dass das Durchschnittsalter der Leipziger immer jünger wird – trotz allgemein höherer Lebenserwartung. 2017 sank das Durchschnittsalter schon auf 42,4 Jahren.

Auf Basis der Zahlen von Ende 2018 wird die Stadt Leipzig zeitnah eine neue Langfrist-Prognose zur Bevölkerungsentwicklung erstellen, kündigte Dütthorn an. Die bisher gültige Prognose mit 720 000 Einwohnern bis zum Jahr 2030 sei von Anfang an stets unterschritten worden. Daher bedürfe es einer Aktualisierung.

Ausländeranteil bei knapp zehn Prozent

Die Steigerung im vergangenen Jahr verteilte sich zu 42,2 Prozent auf Einwohner mit ausländischem Pass (2610 Personen) und zu 57,8 Prozent auf Einwohner mit deutschem Pass (3570 Personen). In den letzten vier Jahren (vom 31. Dezember 2014 bis 31. Dezember 2018) nahm die Zahl der Leipziger mit ausländischem Pass um 21 230 Personen auf 58 621 deutlich zu. Vor zehn Jahren betrug die Zahl der Einwohner, die keinen deutschen Pass haben, noch 28 177. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt gegenwärtig bei 9,8 Prozent.

Bundesweit gehört Leipzig weiter zu den am schnellsten wachsenden Städten. Ende 2017 hatte die Messestadt die Ruhrmetropole Essen eingeholt, war so auf den neunten Platz unter den deutschen Großstädten vorgerückt. Da Essen im vergangenen Jahr so gut wie gar nicht zulegen konnte, wurde der Vorsprung erheblich ausgebaut. Dortmund auf Platz acht zählt nun 602 565 Bürger mit Hauptwohnsitz, dürfte in 2019 kaum erreichbar sein.

Mit Nebenwohnsitzen schon über 600 000

Übrigens: Wenn man die Bürger mit Nebenwohnsitz dazuzählt, hätte Leipzig die Grenze von 600 000 Einwohner gerade übersprungen. Per 31. Dezember 2018 waren da 601 737 Personen gemeldet.

Von Jens Rometsch