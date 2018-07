Leipzig

Am Freitagnachmittag wird am Neuen Rathaus in Leipzig die Regenbogenflagge gehisst. Wie das Referat für Gleichstellung von Frau und Mann informierte, wird damit die Veranstaltungswoche zum Christopher Street Day (CSD) eröffnet. Erstmals wird die Flagge auch an anderen Leipziger Institutionen wie der Universität, der Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur, dem US-Generalkonsulat und dem Theater der Jungen Welt wehen.

Mit der Flagge, die unter anderem als Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung gilt, wollen die Teilnehmer ein Zeichen gegen Rassismus, Sexismus, Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit setzen. Dazu veranstaltet das Aktionsbündnis CSD Leipzig eine Woche später am 21. Juli auch einen Aufzug. Im Anschluss an die Demonstration folgt ein Straßenfest auf dem Leipziger Marktplatz.

