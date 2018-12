Leipzig

Arbeitsmarkt, Schulen und Kitas, Übernachtungsgäste – wie Leipzig wächst, dokumentiert jetzt das Statistische Jahrbuch 2018 der Stadt Leipzig in Zahlen. Am Mittwoch legte die Kommune das schriftliche 264-Seiten-Werk mit den Zahlen von 2017 und Vergleichsdaten vor. Ab Januar werden dann bereits die ersten Daten für das Jahr 2018 unter statistik.leipzig.de online gestellt. „Das ist keine Darstellung eines Datenfriedhofs“, sagte Peter Dütthorn, Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen. Die Daten würden etwa 10 000 Mal im Monat aufgerufen.

Bevölkerung: Ende 2017 hatten nach Angaben des Einwohnerregisters des Ordnungsamtes 590 337 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Leipzig. Die Bevölkerungszahl wächst damit das sechste Jahr in Folge um über 10 000 Menschen. Ob sich der Trend in diesem Maße fortsetzt, ist allerdings fraglich: In den ersten drei Quartalen 2018 nahm die Zahl der mit Hauptwohnsitz in Leipzig registrierten um nur mehr 889 Personen zu.

Ein Grund für den Zuwachs ist, dass die Zahl der Geburten die der Todesfälle überstieg. Allerdings sank 2017 die Zahl der Geburten erstmals seit 2009 wieder. Es wurden 6 798 Babys geboren, 185 weniger als noch 2016. Der Hauptgrund für das Bevölkerungswachstum ist aber der Zuzug nach Leipzig. 36 013 Menschen verlegten im Vorjahr ihren Wohnsitz in die Messestadt, 25 935 zogen weg.

Der durchschnittliche Leipziger Bürger war Ende 2017 42,4 Jahre alt. Männer waren im Schnitt 40,9 Jahre alt, Frauen drei Jahre älter. Damit sinkt das Durchschnittsalter weiter.

Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenzahlen sind deutlich gesunken. 2013 waren noch mehr als 28 000 Menschen ohne Arbeit, 2017 waren es weniger als 21 000, das entspricht einer Quote von sieben Prozent. „Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie noch nie seit wir die Statistik führen“, stellte Dütthorn fest. Der Trend hält an: Ende November dieses Jahres waren nur noch 18 596 Menschen arbeitslos. Das mittlere monatliche Nettoeinkommen lag 2017 bei Erwerbstätigen bei 1534 Euro. Gleichzeitig waren deutlich weniger Haushalte auf eine Grundsicherung durch Hartz IV angewiesen. Die Zahl sank von 39 154 auf 36 965 Bedarfsgemeinschaften. Auch aus dem Umland kommen Erwerbstätige nach Leipzig um zu arbeiten: Im vergangenen Jahr sind 97 338 Menschen in die Messestadt gependelt, 1250 mehr als 2016.

Schulen und Kitas: Um den Nachwuchs muss sich Leipzig keine Sorgen machen. In Kitas und Horten waren 2017 mehr als 45 000 Kinder angemeldet. Knapp 10 000 mehr als noch 2013. Knapp 50 000 Schüler besuchten im vergangenen Schuljahr 2121 Klassen in insgesamt 151 Schulen. Das sind 1746 Schüler mehr als noch im Schuljahr 2016/2017. Die Kehrseite der Entwicklung ist bekannt: Die Stadt kommt mit dem Bau neuer Schulen und Kitas kaum nach.

Verkehr: In einer wachsenden Stadt fahren auch mehr Autos: Jährlich nimmt die Zahl um etwa 5000 Fahrzeuge zu. 2017 waren knapp 255 100 Autos angemeldet. Außerdem nutzten mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr. Die Fahrgastzahlen der LVB stiegen auf 156 Millionen an, ein Jahr zuvor fuhren noch 148 Millionen Passagiere mit Bus und Bahn.

Tourismus: Leipzig lockt immer mehr Touristen an. 1,71 Millionen Gäste und 3,17 Millionen Übernachtungen wurden im Vorjahr gezählt. Hauptattraktion war 2017 der Zoo, den 1,65 Millionen Menschen besuchten, 3,3 Prozent weniger als noch 2016.

Internationales Leipzig: 14,1 Prozent der Leipziger hat einen Migrationshintergrund. 2016 lag der Anteil noch bei 13,4 Prozent. Die größte Gruppe kommt 2017 aus Russland (8450), etwa genauso viele Menschen kommen aus Syrien (8441), gefolgt von Polen, Rumänien und Vietnam. Etwa ein Drittel der in Leipzig lebenden Einwohner mit Migrationshintergrund sind EU-Bürger.

statistik.leipzig.de

Von Theresa Held