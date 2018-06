Leipzig

Mit einem Festakt feiert das Ausbildungskommando des Heeres in der Leipziger General-Olbricht-Kaserne am 27. Juni sein fünfjähriges Bestehen. Die Bundeswehr sei weder ein „Schrotthaufen“ noch müssten die Soldaten ohne Unterhosen rumlaufen, versichert Generalmajor Norbert Wagner (56), seit gut einem Jahr Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres in Leipzig. Die gesamte Ausbildung von Leipzig aus zu steuern, habe sich bewährt.

Generalmajor Norbert Wagner Generalmajor Norbert Wagner wurde 1962 in Nürnberg (Bayern) geboren.Seine Laufbahn bei der Bundeswehr begann er 1981 als Offiziersanwärter im Panzerbataillon in Stadtallendorf. Er schloss das Studium an der Universität der Bundeswehr in München als Diplom-Kaufmann ab. Von 2014 bis 2017 war er Kommandeur des Ausbildungszentrums in Munster. Mit seiner Frau Barbara hat er vier Kinder, die Töchter Susanne, Julia und Eva und Sohn Peter.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Bundeswehr um 24 000 Mann aufstocken, von 174 000 auf 198 000. Wird Ihnen da angst und bange, denn vom Soldaten bis zum Offizier müssen ja auch alle ausgebildet werden?

Norbert Wagner: Ich finde die strategische Entscheidung gut, denn wir brauchen dringend Leute. Uns fehlen 20 Prozent des Personals. Wir müssen die jungen Leute jetzt gewinnen, wo die demografische Entwicklung noch nicht ganz so schlimm zuschlägt. Auch wenn das für uns in der Ausbildung eine große Herausforderung ist, bei der wir bis an die Grenze gehen, ohne dass die Qualität schlechter wird.

In welchen Bereichen sieht es besonders eng aus?

Im IT-Bereich, wo die Konkurrenz mit der freien Wirtschaft besonders groß ist.

Am 31. Mai 2017 erfolgte die Kommandoübergabe im Ausbildungskommando des Heeres in Leipzig von Generalmajor Walter Spindler (l.) an Brigadegeneral Norbert Wagner (r.) im Beisein von Generalleutnant Frank Leidenberger (M) Quelle: Kempner

Müssen Sie die Offiziersschule in Dresden und die Unteroffiziersschule in Delitzsch noch ausbauen bei dem zu erwartenden Ansturm?

Sowohl die Offiziersschule als auch die Unteroffiziersschule haben wir bis an den Rand ausgelastet. Noch hat jeder sein Bett, und es sind genug Ausbilder da. Bei wachsendem Bedarf müssten wir auslagern, das sehe ich noch nicht.

Haben Ihre Soldaten auch genug Unterhosen? Nach einem vertraulichen Bericht des Verteidigungsministeriums fehlt es am Allernötigsten wie Unterhosen, Schuhen und Schutzwesten.

Kein Thema. Unterwäsche und Strümpfe sind genug da. Es muss niemand ohne rumlaufen.

Ist persönliche Unterwäsche nur ein Privileg des Generals?

Nein, ist es nicht, natürlich können die Soldaten auch ihre privaten Unterhosen anziehen. In dem konkreten Fall, den Sie ansprechen, geht es um eine ganz spezielle Ausstattung für eine Nato-Übung im Herbst in Nordnorwegen. Da bedarf es spezieller Kälteschutzbekleidung für einen multinationalen sofort reaktionsfähigen Gefechtsverband in der Größe einer Brigade, also etwa 5000 Mann. Für sie und für die 3000 Soldaten in den Einsätzen hat die Funktionswäsche Vorrang. Für die anderen ist im Moment nicht genügend da. Aber an der normalen Bekleidung ist wirklich kein Mangel, auch nicht an Unterhosen. Wovon wir gern mehr hätten, das ist die Vektorenschutzbekleidung, ein Zeckenschutz. Da haben wir nur eine Einmalausstattung, aber da alles mal in die Wäsche muss, wäre ein Wechsel gut.

Müssen die Soldaten jetzt in der Ausbildung „Peng“ rufen an Stelle von Schießübungen mit dem Standardgewehr G 36, weil Schutzwesten fehlen?

Sie müssen nicht „Peng“ rufen, wir können unsere Soldaten schon solide ausbilden. Wir müssen das nur besser organisieren. Wir wollen unseren Soldaten den höchstmöglichen Schutz angedeihen lassen, daher sind die Schutzwesten für Schießübungen im Nahbereich Pflicht. Natürlich haben auch bei den Schutzwesten der neuesten Schutzklasse, die wir für alle möchten, Einsätze und gemeinsame Übungen mit unseren Nato-Partnern Vorrang. Die Schutzwesten, die dann noch für die Ausbildung bleiben, müssen wir rotieren lassen. Da hat nicht jeder seine eigene. Noch nicht. Für die Neuausrichtung der Bundeswehr von den Stabilitätseinsätzen auf den Schwerpunkt Landes- und Bündnisverteidigung brauchen wir mehr Personal und mehr Material.

General Norbert Wagner während einer Veranstaltung am 20. 07. 2017 in der General-Olbricht-Kaserne in Leipzig zum Gedenken an den deutschen militärischen Widerstand gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg . Quelle: Foto: Christian Modla

In Berichten und Kommentaren wird die Bundeswehr nicht selten nur noch als „Schrotthaufen“ bezeichnet. Panzer, Hubschrauber, Eurofighter, Gewehre – ist das alles inzwischen Schrott?

Nein, die Bundeswehr ist kein „Schrotthaufen“. Aber im Zuge der Konzentration auf die Armee im Stabilisierungseinsatz wurde im Verteidigungshaushalt vieles reduziert und nicht mehr beschafft. Wir haben nur noch 80 Prozent der Kampfpanzer und des Großgerätes. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder auf 100 Prozent kommen. Ganze Systeme wie die Flugabwehr Roland und Gepard wurden komplett aus der Nutzung genommen. Die wurden für die Stabilisierungseinsätze nicht gebraucht, fehlen aber jetzt bei der Konzentration auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Das betrifft auch Transportkapazitäten und anderes. Da muss man deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, sonst wird das nichts.

Wie sieht es mit der Hubschrauberausbildung aus? Gibt es noch funktionsfähiges Fluggerät?

Da sind wir ganz froh, dass jetzt sowohl Kampfhubschrauber Tiger als auch Transporthubschrauber NH 90 aus dem Einsatz in Mali zurückkommen, die wir für die Ausbildung nutzen können. Im Einsatz ist alles top. Und das geht vor. Natürlich können wir an guten Simulatoren ausbilden. Aber irgendwann müssen die angehenden Piloten in die Luft.

Ist das Niveau der Rekruten zurückgegangen seit der Abschaffung der Wehrpflicht?

Nein. Wir haben Bewerberquoten, mit denen wir ganz zufrieden sind, bei den Offizieren und Unteroffizieren kommen etwa vier Bewerber auf eine Stelle, bei den Mannschaften sind es weniger, nur etwa 1,5 Bewerber auf eine Stelle. Sie haben eine gute Schulbildung und Motivation, aber mitunter falsche Vorstellungen vom Soldatenberuf. Was uns wirklich Sorgen macht, ist die nachlassende körperliche Fitness der Bewerber. Die Handy-Generation bewegt sich nicht mehr intensiv. Soldaten und Offiziere müssen aber ihr Leben lang Sport treiben und sich gesund ernähren. Sonst schaffen sie solche Einsätze wie im afrikanischen Mali nicht.

Unlängst ist in Munster ein Offiziersanwärter bei einem Marsch in der Hitze gestorben. Wie verhindern Sie so etwas Tragisches?

Solch ein tragisches Ereignis ist uns natürlich eine Mahnung. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft haben aber kein Indiz ergeben, warum das passiert ist. Auf jeden Fall haben wir die Vorgesetzten sensibilisiert, sie müssen noch mehr auf Signale achten, wenn einer nicht mehr kann. Wir dürfen die Rekruten nicht überfordern, müssen aber trotzdem das Ausbildungsziel erreichen.

Gewinnen Sie nach wie vor im Osten mehr Rekruten als im Westen?

Nein, so pauschal ist das nicht mehr gültig. In strukturschwachen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, Ostfriesland, Ostbayern und der Lüneburger Heide gewinnen wir mehr Rekruten als in Baden-Württemberg. Es hängt von der Konkurrenzsituation ab.

Wie sieht es in Sachsen aus?

Nicht so optimal wie in Mecklenburg-Vorpommern, aber zufriedenstellend. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, weil wir jedem eine berufliche Qualifikation bieten, vom Koch über den Mechatroniker und den Personalfachmann bis zum IT-Spezialisten.

Wie hoch ist die Abbrecherquote bei den Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten?

Von den Offizieren brechen 15 Prozent nach spätestens einem halben Jahr ab, von den Unteroffizieren 10 bis 15 Prozent. Meist sind es private Gründe, etwa, dass sie doch nicht so lange von zu Hause weg sein wollen. Bei den normalen Soldaten sind es etwa 25 Prozent. Wir ziehen bis zu 43-jährige Rekruten ein.

Wie verändert sich die Ausbildung im Zeitalter der Cyber-Angriffe? Müssen es die künftigen IT-Soldaten mehr im Kopf haben als in den Beinen?

Natürlich müssen die intellektuellen Anforderungen steigen, aber auch ein IT-Spezialist braucht einen Ausbildungs-Grundstock und die körperliche Fitness, damit er ein Gefecht überlebt. Sonst kann man auch Zivilisten einstellen.

Fünf Jahre Ausbildungskommando in Leipzig Das vor fünf Jahren neu geschaffene Ausbildungskommando des deutschen Heeres nahm am 1. Juli 2013 offiziell in Leipzig seine Arbeit auf. Zuvor war die über 20 Jahre in Leipzig stationierte 13. Panzergrenadierdivision aufgelöst worden. Erster Kommandeur des Ausbildungskommandos war Generalmajor Walter Spindler, bis zu seiner vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand am 31. Mai 2017. Dann übernahm Generalmajor Norbert Wagner das Kommando. Dem Kommandeur des Ausbildungskommandos unterstehen deutschlandweit 10 000 Soldaten und 2000 zivile Beschäftigte sowie jährlich rund 43 000 Lehrgangsteilnehmer. In der Zentrale in Leipzig in der General-Olbricht-Kaserne sind 300 Soldaten beschäftigt. Weiterhin befinden sich hier 250 angehende Feldwebel in der zivilen Aus- und Weiterbildung, vom Lehrling zum Gesellen oder vom Gesellen zum Meister. Es gibt zudem eine Fahrschule und Feldjäger. Insgesamt sind knapp 1000 Soldaten in Leipzig. Am Mittwoch, den 27. Juni, feiert das Ausbildungskommando in der General-Olbricht-Kaserne sein fünfjähriges Bestehen. .

Als vor fünf Jahren im Zuge der Bundeswehrreform die

Ausbildungskompetenz des Heeres in Leipzig gebündelt wurde

, sagte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière, dass in Sachsen Fachlichkeit, Haltung und Charakter des deutschen Heeres der Zukunft geprägt werden. Ist das so?

Geprägt und erzogen wird vor Ort in den 25 Standorten unseres Ausbildungskommandos in ganz Deutschland und in Südfrankreich. Aber die Grundlagen für die Ausbildung, die Lehrpläne, die Methodik, die politische Bildung und auch die Dienstaufsicht, das wird alles zentral von Leipzig aus gesteuert. Es war eine gute Entscheidung, diese Ausbildung aus einer Hand zu schaffen. Von unseren Nato-Partnern, auch von den Amerikanern, bekommen wir ein gutes Feedback. „Ihr Deutschen seid super ausgebildet“, sagen sie.

Ist Leipzig der ideale Standort für das Ausbildungskommando?

Auf jeden Fall. Leipzig ist ein traumhafter Standort. Alle unsere Soldaten fühlen sich wohl hier. Auch meine Frau Barbara und mein Sohn Peter, der in die dritte Klasse geht, sind hier heimisch geworden. Die jüngste meiner drei großen Töchter, Eva, beendet jetzt ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin in Nürnberg und bewirbt sich in Leipzig.

Ihr Vorgänger,

Generalmajor Walter Spindler,

wurde vor einem Jahr vorfristig, sozusagen per Twitter, in den Ruhestand geschickt. Was wurde denn von den Vorwürfen gegen ihn bestätigt?

Ihm wurde vorgeworfen, dass er nicht zeitgerecht eingegriffen hätte. Das kann ich nicht bewerten, da war ich nicht dabei. Von den konkreten Vorfällen vor Ort hat sich kaum etwas bewahrheitet. Die meisten Ermittlungen wurden inzwischen durch die Staatsanwaltschaft eingestellt, wie etwa der Vorwurf der sexuellen Belästigung in Pfullendorf bei den Sanitätern. Leider geht das dann nicht mehr durch die Presse. Alle Fälle sind auch durch uns ausermittelt, da wurde nichts unter den Teppich gekehrt. In einem Fall gab es Verfehlungen bei Mannschaftsdienstgraden in Pfullendorf durch entwürdigende Rituale, die Betreffenden sind inzwischen alle entlassen. Allen Fällen, die an uns gemeldet werden, gehen wir nach und greifen ein. Zum Ausbildungskommando gehört auch die Disziplinaranwaltschaft, sie ist zuständig für alle Ausbildungsbereiche.

Interview: Anita Kecke

