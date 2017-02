Leipzig. Die Entscheidung ist getroffen: Ab dem 7. Februar werden fünf Bäume in der Karl-Liebknecht-Straße gefällt. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch bekanntgegeben. Die Maßnahme ist Teil der Vorbereitung für die am 13. Februar beginnende Sanierung der Grünfläche zwischen Paul-Gruner-Straße und Shakespearestraße, und hatte in den vergangenen Wochen für Ärger gesorgt. Ursprünglich sei laut Angaben der Stadtverwaltung geplant gewesen, neun wild gewachsene Bäume zu entfernen. Nach Verhandlungen zwischen Stadt, Anwohnern und Umweltverbänden bleiben nun vier der neun Bäume erhalten, die keine Gefährdung für die Verkehrssicherheit darstellen.

Grünanlage soll nach historischem Vorbild saniert werden

Die Grünanlage in der „Karli“ stammt aus dem Jahr 1963, steht unter Denkmalschutz und ist in Leipzig eines der frühesten Zeugnisse industriellen Bauens nach dem zweiten Weltkrieg. Von den Sanierungsarbeiten sind unter anderem die Werksteinmauern aus Muschelkalk und die darauf befestigten Geländer betroffen. Die nördlichen Pflanzflächen sollen nach Verwaltungsangaben wie auf dem ursprünglichen Plan mit Sträuchern gestaltet werden. Das Hochbeet im Süden der Anlage wird mit Stauden bepflanzt.

500 000 Euro für Sanierung nach historischem Vorbild

Für die Beleuchtung ist eine Erneuerung nach historischem Vorbild, jedoch mit modernen LED geplant. Zudem sollen die angrenzenden Wegflächen unter anderem mit Bänken, Abfallbehältern, zwei Spielgeräten und einer Anlehnstange für Fahrräder aufgewertet werden. Finanziert wird das Vorhaben im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Innerer Süden“. Rund 500 000 Euro wurden für die Sanierung kalkuliert.

Von Anton Zirk