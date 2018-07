Leipzig

Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ ruft zum Urteil im NSU-Prozess am Mittwoch zur Demonstration auf. Irena Rudoplh-Kokot vom Netzwerk sagte, das Urteil dürfe nicht das Ende der Aufklärung sein. Sie verwies dabei auf Ungereimtheiten und Verstrickungen der Verfassungsschutzämter der Länder und des Bundes. „Das rechtsextreme Terrornetzwerk ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht komplett ausgehoben. Deswegen müssen die Untersuchungen weiter gehen“, erklärte Rudolph-Kokot weiter.

Die Demonstration soll ab 13 Uhr in der Petersstraße vor der Hugendubel-Wiese beginnen. Um 21 Uhr wird sie auf dem Marktplatz in Halle fortgesetzt. Dafür ist eine gemeinsame Anreise um 19.45 Uhr vom Gleis 2 des Hauptbahnhofes geplant. Der Richterspruch im fünf Jahre währenden NSU-Prozess wird am Mittwoch ab 9.55 Uhr live im Ersten übertragen.

