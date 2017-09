„Leipzig nimmt Platz“ ruft zu Demonstration in der Innenstadt auf

Leipzig. Demonstration in der Leipziger Innenstadt: Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ ruft am kommenden Donnerstag kurz vor der Bundestagswahl zu einem Aufzug durch das Zentrum auf. Wie das Bündnis am Sonntag mitteilte, soll der Protestzug ab 18 Uhr vom Wilhelm-Leuschner-Platz über Martin-Luther- und Dittrichring zum Richard-Wagner-Platz und zurück durch die Innenstadt zum Startpunkt ziehen.

Die Veranstaltung steht den Angaben nach unter dem Motto „Vive la république! Für die Freiheit, für das Leben!“. Sie richte sich unter anderem gegen die Alternative für Deutschland, deren wahrscheinlicher Einzug in den Bundestag Gruppen wie Legida Rückenwind verschaffen werde, hieß es in einer Mitteilung. Man wolle vor der Wahl ein „kraftvolles Zeichen setzen“.

Das islamkritische Bündnis Legida hatte ebenfalls für den 21. September einen Aufzug angemeldet, wie das Ordnungsamt am Mittwoch auf LVZ-Anfrage mitteilte. Von 18.30 bis 22 Uhr wolle die Gruppierung unter dem Motto „Für Demokratie und Meinungsfreiheit“ durch die Stadt ziehen. Die Organisatoren erwarten 250 bis 500 Teilnehmer. Geplant sei eine Route vom Richard-Wagner-Platz über Goerdeler-, Dittrich- und Martin-Luther-Ring, Wilhelm-Leuschner-Platz bis zum Peterssteinweg.

jhz