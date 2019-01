Leipzig

Nun ist es also passiert: Leipzig hat 2018 den Stickoxid-Grenzwert von maximal 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gerissen. Exakt 42 Mikrogramm waren es im Jahresmittel. Das geht aus vorläufigen Daten des Umweltbundesamtes (UBA) hervor. Damit ist Leipzig nach einem Jahr wieder unter den deutschen Städten, die im letzten Jahr den erlaubten Grenzwert gerissen haben.

Im Jahr 2017 wurde Grenzwert gerade so eingehalten

Im Jahr 2017 wurde er mit genau 40 Mikrogramm gerade noch eingehalten. In den Jahren 2015 und 2016 waren an den verkehrsnahen Messstationen Leipzig-Mitte und Lützner Straße bereits Werte von 43 und 42 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Jahresmittel gemessen worden. Eine dritte Messstelle steht in Leipzig-West abseits des Verkehrs. Entscheidend für die Bewertung der Stickstoffdioxid-Belastung ist für die EU und Gerichte nur der höchste Jahresmittelwert einer Stadt.

Neuer Streit um falsch platzierte Messstelle in Leipzig

Damit dürfte in Leipzig der Streit um die Platzierung der Messstellen erneut aufflammen.Im letzten Jahr hatte die Stadtverwaltung eingeräumt, dass die Luft-Messstation Am Hallischen Tor nicht den Vorgaben der Europäischen Union entspricht. So hält die Messstelle nicht den Mindestabstand von 25 Metern zur nächsten verkehreichen Kreuzung ein, die die EU in der Regel verlangt. Nach Angaben der Stadtverwaltung beträgt der Abstand dieser Station zur nächsten Kreuzung nur 3,3 Meter; der vorgeschrieben Abstand vom Fahrbahnrand wird allerdings eingehalten. Er liegt mit 3,5 Metern im EU-Limit, nach der solche Stationen nur in einem Abstand von höchsten zehn Meter vom Fahrbahnrand stehen dürfen.

Dubraus Baudezernat lehnte neuen Standort ab

Die Suche nach einem neuen Messstellen-Standort sei ergebnislos verlaufen. Nach LVZ-Informationen gab es den Plan, die Station auf dem Kleinen Willy-Brandt-Platz aufzustellen. Dies soll aber am Widerspruch des Dezernats von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) gescheitert sein. Ihre Mitarbeiter hätten an diesem Standort – der sich etwa in Höhe der Westhalle des Hauptbahnhofs befunden hätte – eine erhebliche Beeinträchtigung des Stadtbildes befürchtet.

Klagt Umwelthilfe nun auch für Diesel-Fahrverbote in Leipzig ?

Im letzten Jahr wurde im Rathaus betont, dass die falsch platzierte Messstation Am Hallischen Tor schon aufgestellt wurde, als noch andere Vorgaben galten. Außerdem würde der Grenzwert ja eingehalten, es drohten keine Konsequenzen. Dieses Argument hat sich mit der nun gemessenen Grenzwertüberschreitung für 2018 erledigt. Die Deutsche Umwelthilfe überzieht seit gut zwei Jahren sämtliche deutsche Städte bei Grenzwertverletzungen mit Klagen vor den Verwaltungsgerichten, um Fahrverbote für ältere Diesel zu erreichen. Ob dies auch im konkreten Fall in Leipzig droht, ist bislang unklar. Eine Anfrage an die Deutsche Umwelthilfe ist gestellt – LVZ.de wartet auf Antwort.

EU-Vorgabe wird in vielen Städten ignoriert

Auch in anderen Städten wird die Abstandsregelung der Europäischen Union schlicht ignoriert. Nach einem Bericht der „ Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gelte das unter anderem für Stationen in München, Essen, Mainz und Wiesbaden. Das Problem: Auch die Werte der falsch stehenden Messstellen werden in Gerichtsprozessen für die Fahrverbote herangezogen. Zwar einigten sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern bereits im April 2018, alle Stationen vom Deutschen Wetterdienst überprüfen zu lassen. Die Überprüfung gehe aber nur langsam voran, weil sich die Umweltministerien gegen eine zusätzliche Kontrolle wehren. Sie „wenden sich gegen eine Instrumentalisierung der Debatte um Messstellen und sprechen sich deutlich dafür aus, den Fokus auf die wirksamen Maßnahmen zur Reduktion der Luftbelastung zu legen“, heißt es in einer Erklärung der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Bremen und Hessen.

Stuttgart will Messstelle nach Kritik überprüfen

In Stuttgart, wo die Messstelle Am Neckartor seit Jahren Höchstwerte an NO2-Belastung misst, wird nun immerhin der Standort überprüft. Kritiker werfen vor, dass der Standort nicht nur viel zu dicht an der Straße liege, sondern auch noch in einem ungünstigen, windgeschützten Winkel, wo es keinerlei Luftbewegung gebe. Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ist seit Jahresbeginn von einem kompletten Fahrverbot für ältere Diesel im gesamten Stadtgebiet betroffen.

Köhler: Städte geben unsinnig Geld aus

Auch der Pneumologe Dieter Köhler, der zuletzt mit einem Protestbrief von über 100 Lungenärzten gegen die geltenden Grenzwerte für Ausehen sorgte, kritisiert seit langem die Platzierung der Messstellen in Deutschland. “Es gibt zwar verbindliche Richtlinien, aber sie werden sehr unterschiedlich ausgelegt. Der vorauseilende Gehorsam war leider immer schon eine deutsche Tugend“, so Köhler. Das Schlimme sei, dass die Kommunen für die Luftreinhaltung derzeit viel Geld für allerlei unsinnige Maßnahmen ausgäben, während an anderen Stellen, wie im sozialen Bereich, das Geld fehle.

Chemnitz und Dresden halten Werte ein

Sachsenweit melden außer Leipzig keine weiteren Städte Grenzwertüberschreitungen. In Chemnitz ist der höchste Wert von 38 Mikrogramm pro Kubikmeter 2017 auf 35 Mikrogramm pro Kubikmeter im Vorjahr sogar gesunken. Dresden erreicht 2018 ebenso wie ein Jahr zuvor exakt den erlaubten Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. 2015 und 2016 hatte die Landeshauptstadt mit 49 und 45 Mikrogramm pro Kubikmeter das Limit deutlich überschritten.

Von Olaf Majer/ Andreas Tappert/dpa