Leipzig. Das fühlt sich nach Hochsommer an: Mit Temperaturen von bis zu 30 Grad ist der Donnerstag der bislang heißeste Tag dieses Jahres in der Region. Bereits am frühen Nachmittag wurden am Flughafen in Schkeuditz 27 Grad gemessen – und der Leipziger Spitzenwert vom Mittwoch an der Messstation in Holzhausen (26,1 Grad) übertroffen. An der Sternwarte in Jena sei es um 14 Uhr mit 29,2 Grad in Mitteldeutschland am wärmsten gewesen, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. „Die 30 Grad könnten wir hier und da in der Spitze durchaus kriegen. Für Mai ist das schon außergewöhnlich warm“, so Oehmichen.

Freibäder öffnen am Samstag

Die Freibadsaison in Leipzig startet trotz der aktuellen Hitzeperiode erst am Wochenende. Für eine Abkühlung müssen die Messestädter derzeit noch an den Cospudener, Kulkwitzer oder Markkleeberger See fahren. Beim Anbaden am Donnerstag im Sommerbad Schönefeld durften zumindest schon die Auszubildenden die Wassertemperaturen testen – bei um die 18 Grad ein kühles Vergnügen. Laut Sportbäder-Chef Joachim Helwing wurden die Vorbereitungen auf die Saison durch den kalten April erschwert, eine vorzeitige Öffnung sei daher nicht möglich.

Anbaden im Sommerbad Schönefeld: Ab Samstag haben Leipzigs Freibäder geöffnet. Quelle: Andre Kempner

Die Eintrittspreise in den sechs Freibädern bleiben stabil. Eine Tageskarte kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro – ebenso wie das Spätbaden ab 17 Uhr. Leipzig-Pass-Inhaber zahlen 2,20 Euro. 115 Mitarbeiter, darunter 50 Saisonkräfte, sind in den Bädern im Einsatz. Verdoppelt wurde die Zahl der Schließfächer – 120 stehen nun zusätzlich zur Verfügung. „Wir reagieren damit auf die große Nachfrage unserer Gäste“, so Helwing.

Ab Freitagnachmittag drohen Gewitter

Eislecken, Angrillen oder mit der Decke in den Park: Die Leipziger sollten den Frühsommer nutzen, so gut wie es geht – denn schon am Freitag drohen Blitz und Donner. Ab dem Nachmittag ist mit Unwettern zu rechnen. „Es ist ein bisschen knifflig, wann die Gewitter kommen und wie heftig sie werden“, so Oehmichen. Es sei auch gut möglich, dass sie um Leipzig einen Bogen machen. Dort, wo es kracht, müsse jedoch mit bis zu 30 Litern Regen pro Stunde, Sturmböen und auch Hagel gerechnet werden.

Und wie wird das Wochenende? Am Samstag kühlt es sich deutlich ab, die 20-Grad-Marke wird laut DWD wohl nicht mehr geknackt werden, auch Regen ist dann immer wieder möglich. „Eine Kaltfront schleicht sich durch“, beschreibt Wetterfrosch Oehmichen die Lage. Besser sieht es schon am Sonntag aus: Bis zu 21 Grad und immer wieder sonnige Abschnitte stellt der Meteorologe in Aussicht. Das Wetter bleibt jedoch auch zum Wochenanfang unbeständig.

Von Robert Nößler