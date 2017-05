Leipzig. Leipzig sieht zu Pfingsten wieder Schwarz: Zum 26. Wave-Gotik-Treffen (WGT) werden abermals Tausende Anhänger der Schwarzen Szene in die Messestadt strömen und ihre Subkultur ausleben. 23.000 Gruftis konnte das Treffen im vergangenen Jahr anlocken. Die Veranstalter rechnen auch für 2017 mit mehr als 20.000 Besuchern. Das lasse der Vorverkauf erwarten, sagte Festival-Sprecher Cornelius Brach.

Bis zu 10.000 Schwarze auf dem Agra-Gelände

Vom 2. bis 5. Juni wird der größte Anlaufpunkt der Schwarzen das Agra-Gelände im Süden Leipzigs sein. Das wird erneut zum Campingplatz umfunktioniert, bis zu 10.000 Tickets können hier abgesetzt werden. Darin eingeschlossen sind auch Plätze für Wohnmobile. „Es sind noch ausreichend Karten vorhanden, die vor Ort erworben werden können“, teilt Michael Smuk vom WGT-Veranstalter mit. „Auch für Verpflegung in aller Vielfalt ist auf dem Gelände gesorgt.“ Es werden – wie bisher – jedoch keine Einzelkarten, sondern ausschließlich Tickets für alle vier Tage verkauft.

WGT-Ticket gilt als Fahrkarte für Nahverkehr

Die Veranstaltungen des WGT sind über die gesamte Stadt verstreut, für die Camper auf dem Agra-Gelände ist deshalb Pendeln angesagt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) reagieren darauf mit zusätzlichen Bahnen. Die Linie 11 wird in den Abendstunden durch die 11E verstärkt, die zwischen dem Hauptbahnhof und dem Agra-Gelände verkehrt.

Die Sonderlinie 31 führt vom Hauptbahnhof über den Bayerischen Bahnhof, die Tierkliniken und das Connewitzer Kreuz bis zum Campingplatz am Dölnitzer Straßenbahnhof und wieder zurück. Neu ist auch die Buslinie 32, die zwischen dem Bushof Lindenau und dem Connewitzer Kreuz verkehrt.

Die Eintrittskarte für das WGT gilt zugleich als Fahrschein. Zwischen Freitag, 8 Uhr und Dienstag, 12 Uhr können die Festivalbesucher alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Tarifzone 110 ohne zusätzliche Tickets nutzen.

Wetter: Viel Regen bis hin zu Gewitter

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen – und da sieht es leider dürftig aus. „Das gesamte Wochenende wird sehr unbeständig. Von Dauerregen gehen wir derzeit nicht aus, doch von Freitag bis Montag wird es immer wieder Schauer geben“, prognostiziert Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Zwar schieben sich immer wieder kurze Sonnenphasen dazwischen, gerade für die Camper auf dem Agra-Gelände wird es zeitweise aber äußerst ungemütlich – vor allem am Sonntag. „Da stehen uns größere Niederschläge bis hin zu Gewittern und kräftigem Wind bevor. Die Modelle sind in dieser Hinsicht aber noch nicht ganz klar. Gut möglich, dass das Unwetter, wie in den vergangenen Wochen mehrfach geschehen, an Leipzig vorbeizieht.“ Immerhin: Die Temperaturen liegen mit Höchstwerten von 29 Grad am Samstag und etwas mehr als 20 Grad an den Folgetagen auf sommerlichem Niveau.

von Christian Neffe