Leipzig startet Befragung zum Thema Mobilität – bundesweite Studie

Leipzig. Per Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Bus und Bahn? Wie bewegen sich die Leipziger durch ihre Stadt – und wie viel Zeit brauchen sie für welche Entfernung? Solchen Fragen widmet sich ab 2018 eine Haushaltbefragung zum Thema Mobilität in Städten. Das Leipziger Baudezernat teilte am Freitag mit, dass die ausgewählten Haushalte demnächst ein Ankündigungsschreiben erhalten werden.

Die Adressen werden zufällig aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt, so die Behörde weiter. Nach dem ersten Brief können die Befragungen schriftlich und telefonisch folgen. Alternativ stehe ein Online-Zugang für die Beantwortung zur Verfügung.

Leipzig beteiligt sich mit der Befragung an einer Studie der TU Dresden, an der bundesweit mehr als 120 Städte mit rund 150.000 Personen teilnehmen sollen. Kommune und Leipziger Verkehrsbetriebe versprechen sich Erkenntnisse für die Verkehrsplanung in der Messestadt, so das Dezernat weiter. Das Leipziger Institut Omnitrend ist für die Erfassung der Daten zuständig.

Die Bedeutung sei immens für eine bedarfsgerechte Verkehrsplanung in Leipzig, heißt es weiter. Die Daten werden anonymisiert ausgewertet, so das Baudezernat. Hochschule, Stadt und LVB appellieren eindringlich an die ausgewählten Bürgerinnen und Bürger, an der Studie teilzunehmen. Die Ergebnisse sollen auch einen Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe ermöglichen und allgemeine Trends wie E-Bikes oder Carsharing analysieren.

Für Rückfragen steht unter 0800-830 1 830 ein kostenloses Infotelefon zur Verfügung. Alle Infos zur Studie auch im Internet auf der Webseite der TU Dresden.

Von lyn