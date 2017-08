Leipzig. Leipzig sucht das schönste und innovativste Gründach: Wie das Amt für Umweltschutz am Dienstag mitteilte, wird zum ersten Mal der „Leipziger Gründachpreis“ vergeben. Teilnehmen können alle, die an der Verwirklichung für ein grünes Dach in der Messestadt mitgewirkt haben, darunter fallen Bauherren ebenso wir Eigentümer, Mieter oder Planungsbüros.

Einsendungen für den Preis sind noch bis zum 30. September möglich. Voraussetzungen sind allerdings, dass die begrünte Fläche sich in Leipzig befindet und mindestens 15 Quadratmeter groß ist. Eine Expertenjury bewertet die eingereichten Objekte. Die Gewinner bekommen Geld- und Sachpreise, die besten Beispiele werden außerdem bei einer Ausstellung gezeigt.

Begrünte Dächer haben laut dem Amt für Umweltschutz zahlreiche Vorteile wie Klimaschutz, Artenvielfalt, naturnahes Regenwassermanagement und Wohlbefinden des Menschen.

luc