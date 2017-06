Leipzig. Trotz durchwachsenen Wetters ließen sich viele Leipziger am Samstag die Feierlaune nicht vermiese. Samstag ist seit jeher die Tribute-Nacht – Coverbands zeigen auf dem Markt, wie nah sie dem Original kommen. Die Band Achtung Babies coverte U2 und Elephunk lehnten sich an den Sound der Black Eyed Peas an. Auf dem Leuschner-Platz wurde es poppig: die Hits der 70er und 80er waren angesagt, unter anderem mit Telleen & The Party Police sowie dem Nena-Double Lena.

Die Leipziger Innenstadt wird zur Mega-Partymeile. Die Highlights zur Eröffnung des Stadtfests: Stereoact („Die immer lacht“) und die Firebirds machen Stimmung. Zur Bildergalerie

Sport und Musik am Sonntag

Der Pfingstsonntag steht im Zeichen des Sports: Auf dem Augustusplatz starten bereits um 12 Uhr Mitmachaktionen. Ab 15 Uhr können sich Leipziger übrigens im Kugelstoßen mit Weltmeister David Storl messen. Auf dem Markt hält die leichte Muse Hof mit Akteuren wie dem Frischluftprojekt (13 Uhr), der LE Dance Factory (14.45 Uhr), Academixer (15.30 Uhr) und der Tanzschule Jörgens. Der Folk ist auch am Sonntag der Sound am Nikolaikirchhof, während der Leuschner-Platz erst mit Shows für die kleinen Gäste lockt (ab 13 Uhr) und später wieder zum Revier der Partybands wird. Die Leipziger Musikerin Jasmin Graf (Voice of Germany) und ihre Band interpretiert außerdem ihre ersten eigenen Songs.



Wetter lockert erst Montag auf

17 Grad und Regen, so sieht die Wetterprognose für das Stadtfest am Sonntag aus. Am Abend soll das Thermometer dann auf 20 Grad steigen, die Regengefahr geht zurück, doch bewölkt bleibt es immer noch. Am Pfingstmontag wird es früh gar nur knapp über 10 Grad, dafür zeigt sich die Sonne, und es soll weitgehend trocken bleiben.

Das komplette Stadtfest-Programm finden Sie hier.

Von Evelyn ter Vehn