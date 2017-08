Leipzig verschickt Wahlbenachrichtigungen – Verwirrung um „Rockmusikerin“

Leipzig. In gut einem Monat findet die Wahl zum 19. Bundestag statt. In Leipzig werden dazu in den kommenden beiden Wochen die Wahlbenachrichtigungen verschickt, erklärte Wahlleiterin Ruth Schmidt am Montag gegenüber LVZ.de. „Bis zum 3. September wird dann jeder seine Benachrichtigung im Postkasten haben. Wer keine erhalten hat, sollte sich bei uns melden“, so Schmidt weiter. Die Messestadt ist wie in der Vergangenheit in zwei Wahlkreise eingeteilt, in einen für die nördliche Hälfte (Leipzig I) und einen für den Süden, inklusive Innenstadt (Leipzig II).

Bereits seit diesem Montag ist es möglich, beide Stimmen für Direktkandidaten und Partei per Briefwahl abzugeben. Die Unterlagen dazu können formlos per Post, im Online-Formular oder E-Mail beim Wahlamt der Messestadt beantragt werden. Wer möchte, kann seit Montag auch direkt in der Wahlstelle seine Briefwahl vollziehen, heißt es. Die Dependance in der Lotterstraße ist immer montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und an Freitagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Zur Wahl für den Bundestag stellen sich in der Messestadt im Norden elf und im Süden zwölf Direktkandidatinnen und –kandidaten. Neben Vertretern von CDU, Linken, SPD, AfD, Grünen und FDP sind auch Kandidaten von Freie Wähler, BüSo, SGP, MLPD, eine Piratin, zwei Einzelkandidaten, sowie zwei von der Satire-Bewegung Die Partei dabei.

„Geschlecht spielt keine Rolle“

Einer der beiden Satire-Politiker sorgt für ein Novum bei Bundestagswahlen in Leipzig, stiftet offenbar bei Briefwählern auch schon für Verwirrung: Mathias Haschke steht mit weiblicher Berufsbezeichnung auf dem Stimmzettel für den Wahlkreis Leipzig II. Vor fünf Jahren wollte Haschke noch als „der Partei-Spitzenkandidat“ Oberbürgermeister werden, nun ist Haschke „die Partei-Bundestagskandidatin“ für den Wahlkreis Leipzig II.

„Das wurde uns so gemeldet, er tritt ja auch sonst als Frau Dr. M. Haschke auf“, sagte Wahlleiterin Ruth Schmidt am Montag. Im Prinzip sei eine alternative Genderzuordnung auch nicht ungewöhnlich, jahrelang hätten Kandidatinnen mit männlicher Berufsbezeichnung auf den Wahlzetteln gestanden. Dass Haschke nun „Rockmusikerin“ als Profession angegeben habe, sei im Prinzip nichts anderes. Quasi eine Retourkutsche.

Zumindest aus rechtlicher Sicht gäbe es auch keine Beanstandung gegen alternative Genderangaben. „Das Geschlecht spielt auf Stimmzetteln ja keine Rolle“, so Ruth Schmidt am Montag. Die Wahlvorschläge seien wie üblich der Landeswahlkommission zur Abnahme geschickt und von dieser auch nicht beanstandet worden.

Von Matthias Puppe