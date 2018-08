Leipzig

Jahrelang wiederholten sich die Wasserstandsmeldungen: Es gebe Angebote potenzieller Investoren für das marode Stadtbad, so lauteten immer wieder die Durchhalteparolen aus dem Rathaus. Seit 2013 bietet die Kommune die geschichtsträchtige Immobilie in der Eutritzscher Straße, die vor 14 Jahren die letzten Badegäste sah, wie Warmbier an. Nun der Schlussstrich: „Das aktuelle Ausschreibungsverfahren ist beendet.“ Keines der eingereichten Konzepte, heißt es aus dem Wirtschaftsdezernat, habe auf wirtschaftlich soliden Füßen gestanden und den städtebaulichen und denkmalpflegerischen Anforderungen genügt.

Denkmalschutz bremst Investoren aus

Geplante Umnutzungen von Gebäudeteilen als Wohnungs-, Büro- oder Einzelhandelsimmobilie hätten sich nicht mit dem Denkmalschutz, unter dem das Stadtbad steht, in Einklang bringen lassen. Aber anders ließe sich aus Sicht der Investoren ein Badbetrieb heute nicht querfinanzieren.

Sanierung als Bad würde heute 40 bis 45 Millionen Euro kosten

Dass eine Renaissance des 1916 eröffneten Jugendstilbades mit seinem für damalige Verhältnisse einzigartigen Wellen-Becken nur mit großen Hürden zu machen sein würde, ließ 2013 schon ein Gutachten der Kannewischer Management AG erahnen. Der Schweizer Bäder-Experte bescheinigte dem Haus aufgrund des großen Einzugsgebietes und seines besonderen Ambientes zwar eine gute wirtschaftliche Perspektive. Es müsse sich als Bade-, Wellness- und Fitness-Standort jedoch qualitativ deutlich von den bestehenden Angeboten in der Region absetzen, etwa durch eine attraktive kleingliedrige Badelandschaft und ein Solebecken. Dies hätte jedoch seinen Preis: Auf 25 bis 30 Millionen Euro bezifferten die Gutachter die Investitionskosten – und machten eines klar: Ohne einen Zuschuss der Stadt – in Rede standen damals 13,5 Millionen Euro – würde kein Privater das Risiko eingehen. Inzwischen sind die Baupreise explodiert, so dass das Investitionsvolumen nach Aussagen des Wirtschaftsdezernates auf 40 bis 45 Millionen Euro gestiegen sein dürfte.

Zwar braucht Leipzig dringend mehr Schwimmhallen für den Schul-, Freizeit- und Vereinssport, nach Einschätzung des Schwimmsport-Verbandes insbesondere 25-Meter-Hallen mit Flachwasserbecken. Doch das geben weder Form noch Größe der Becken im Stadtbad her. Der Sanierungsaufwand und die Unterhaltungskosten wären zudem höher als bei einem Schwimmhallenneubau. Deshalb lehnt die Stadtverwaltung auch einen Antrag der Grünen ab, der vorsieht, das Stadtbad unter anderem in Regie der kommunalen Sportbäder GmbH zu betreiben.

2000 Wohnungen entstehen im Umfeld

Im Rathaus verfolgt man nun einen anderen Plan. Man setzt auf Impulse durch das geplante neue Stadtquartier auf dem gegenüber liegenden Areal des Freiladebahnhofs, wo mehr als 2000 Wohnungen entstehen sollen. Die Kommune will daher Teile eines an das Stadtbad angrenzenden Grundstückes erwerben, dort könnten unter anderem dringend notwendige Pkw-Stellplätze geschaffen worden. Die Bad-Immobilie selbst soll dann mit dem Ergänzungsgrundstück neu ausgeschrieben werden und per Erbbaurechtsvertrag an einen Investor vergeben werden, der letztlich – so die Hoffnung im Wirtschaftsdezernat – das Stadtbad saniert und zu einem öffentlich zugänglichen Ort entwickelt, „der die Stadt kulturell und sportlich bereichert“. Denkbar seien Gesundheitsführsorge, Wellness, Bildungs- und Kulturangebote.

Von Klaus Staeubert