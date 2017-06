Leipzig. Die ganze City wird zu Pfingsten zur Mega-Partymeile: Sechs Bühnen und 150 Stunden Liveprogramm sind die Eckdaten des Leipziger Stadtfests 2017. Die Veranstalter wollen mit einem bunten Partymix rund 300.000 Besucher jeden Alters zu den Events auf den zentralen Plätzen der Innenstadt locken. Mit dem DJ-Duo Stereoact packen die Organisatoren gleich zur Eröffnung am Freitag einen Knaller aus.

Das DJ- und Produzenten-Duo aus dem Erzgebirge landete mit einem Remix von Kerstin Otts „Die immer lacht“ einen regelrechten Coup, konnte sich jetzt über Echo-Nominierungen freuen. Mit ihrem Live-Set am Freitagabend ab 20.30 Uhr dürfte sich Leipzigs Markt in einen riesigen Dancefloor verwandeln. Den DJs der Region gehört am Freitag außerdem der Augustusplatz: Zwischen Oper und Gewandhaus gibt es schon ab 19 Uhr Club-Sounds von Koby Funk, Saxophon-Gigs und Housesets von Madstep (20 Uhr / 22.15 Uhr) und Deep House mit David K. (20.45 Uhr).

Starke Konkurrenz haben die Jungs allerdings mit zwei der beliebtesten Partybands in Leipzig: Die Firebirds eröffnen das Stadtfest um 19 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, bevor um 20.30 Uhr dort die Cover-Rockband Four Roses abräumen.

Highlights am Samstag

Der Samstag gehört aber schon ab mittags den jungen Stadtfest-Besuchern: Auf dem Augustusplatz gastiert bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr die Toggo-Tour mit vielen Aktionen. Außerdem sind dort Belantis-Attraktionen aufgebaut und das Riesenrad bietet den wohl besten Blick über das Party-Gewusel. Dazu zeigen junge Talente der Leipziger Musikschule ab 13.30 Uhr, was sie drauf haben. Auch auf dem Markt beginnt um 13 Uhr das Kinderprogramm.

Zu den Highlights am Samstag gehört die Tribute-Nacht auf dem Markt. Die Band Achtung Babies covert U2 (18.30 Uhr) und Elephunk bringen den Sound der Black Eyed Peas ins „Wohnzimmer“ der City (21 Uhr). Auf dem Leuschner-Platz sind die Hits der 70er und 80er angesagt, unter anderem mit Telleen & The Party Police (ab 17 Uhr) sowie dem Nena-Double Lena (18.45 Uhr). Schottisch-irischer Folk mit Barde Family & Friends sorgt für eine ganz eigene Stimmung auf dem Nikolaikirchhof (ab 19 Uhr).

Sport und Musik am Sonntag

Der Pfingstsonntag steht im Zeichen des Sports: Auf dem Augustusplatz starten bereits um 12 Uhr Mitmachaktionen. Ab 15 Uhr können sich Leipziger übrigens im Kugelstoßen mit Weltmeister David Storl messen. Auf dem Markt hält die leichte Muse Hof mit Akteuren wie dem Frischluftprojekt (13 Uhr), der LE Dance Factory (14.45 Uhr), Academixer (15.30 Uhr) und der Tanzschule Jörgens. Der Folk ist auch am Sonntag der Sound am Nikolaikirchhof, während der Leuschner-Platz erst mit Shows für die kleinen Gäste lockt (ab 13 Uhr) und später wieder zum Revier der Partybands wird. Die Leipziger Musikerin Jasmin Graf (Voice of Germany) und ihre Band interpretiert außerdem ihre ersten eigenen Songs.

Wetter bringt Hitze und Unwetter

Das Wetter ist die große Unbekannte am durchgestylten Party-Wochenende in Leipzig, das außerdem durch tausende Wave-Gotik-Anhänger und deren Konzerte flankiert wird. Der Wetterdienst sagt Hitze und Gewitter voraus. Die Spanne reiche von Hitze über Gewitter bis zu ungemütlichen Temperaturen, so Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst am Freitag. „Wir haben von allem etwas.“

Am Samstag soll das Quecksilber in Sachsen erst einmal bis auf 30 Grad steigen. Nachmittags ziehen von Westen her teils starke Gewitter auf, die örtlich Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter mitbringen können. Auch Sturmböen und Hagel seien möglich, so der Deutsche Wetterdienst in einem Warnlagebericht am Freitag. Am Sonntag wird es regnerisch und deutlich kühler, die Temperaturen steigen kaum bis auf 20 Grad. Erst am Montag soll es wieder auflockern.

Das komplette Stadtfest-Programm finden Sie hier.

Von Evelyn ter Vehn