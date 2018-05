Leipzig

Nachdem das Benefizfestival „Leipzig zeigt Courage“ in diesem Jahr eigentlich ausfallen sollte, ging die 21. Ausgabe am Montagabend in deutlich kleinerem Rahmen über die Bühne. Auf dem Dach der Moritzbastei spielten Bands und Liedermacher gegen rechte Gesinnungen. Bis in die späten Abendstunden war die neue Location mit gut 1000 Leipzigern gut gefüllt.

Zur Galerie Konzert " Courage Zeigen ! " auf dem Dach der Moritzbastei in Leipzig. Auftritt der Band Kraus.

Headliner am Abend war die nordrhein-westfälische Punkrockband Donots, die unter den Gästen für Begeisterung sorgte. Auch Rapper Eko Fresh war mit dabei, der später am Abend zusammen mit Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel einen Song performte.

Begonnen hatte das Festival am Nachmittag mit Auftritten der Gruppen Kraus, Erase the Pace und der palästinensischen Band 47 Soul. Erase the Pace hatten im Vorfeld ihren Platz auf der Bühne beim Courage-Nachwuchsfestival gewonnen und erhielten am Abend von Anker-Chefin Heike Engel und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke einen Scheck für eine CD-Produktion.

Erstmals nach vielen Jahren fand die Veranstaltung nicht mehr auf dem Markt sondern nahe dem Augustusplatz und der Universität Leipzig statt. Der bisherige Trägerverein „Leipzig Courage zeigen“ hatte zu Beginn des Jahres angekündigt, den Aufwand des Events nicht mehr stemmen zu können. Als neue Veranstalter sprangen daher der Verein Anker e.V. und die Moritzbastei ein. Traditionell findet das Festival am Vorabend des 1. Mai statt.

hgw.