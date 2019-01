Leipzig

Die Fantastischen Vier lockten über 10 000 Fans, 18 Umbaustunden später rockten Herr der Ringe & Der Hobbit vor 3200 Männlein, Weiblein, Mädchen, Buben die Arena. Leipzigs gute und gut ausgebuchte Stube wird am 11. Mai zarte 17. Seit einem Jahr von der Doppelspitze Matthias Kölmel/ Philipp Franke geführt, gehört sie zu den Top-Adressen der deutschen Arenen.

Doch es steht Konkurrenz ins Haus, auf der Alten Messe soll eine 75-Millionen-Euro-Ballsporthalle entstehen und Leipzig auf alle Terminlisten hieven (die LVZ berichtete). Kölmel, 27, und Franke, 29, über das XXL-Projekt, einen Brief an Sportbürgermeister Heiko Rosenthal, sündteuren Klima-Wandel und die Suche nach einem Namenssponsor.

Wie haben Sie von den Ballsportplänen erfahren?

Kölmel: Aus der LVZ. Der erste Artikel war noch etwas vage formuliert, beim zweiten klang das letzte Woche alles sehr konkret.

Franke: Sie können sich vorstellen, dass unsere 29 Angestellten Fragen zu der Angelegenheit hatten.

Und die haben Sie wie beantwortet?

Kölmel: Keiner muss bei uns Angst um seinen Job haben, die Arena Leipzig ist seit knapp 17 Jahren gut im Geschäft, in der Veranstaltungsszene, im Sport und Schulsport fest verankert.

Und das würde auch im Fall einer stadteigenen Konkurrenz so bleiben?

Franke: Warum nicht?

Braucht Leipzig überhaupt eine Ballsporthalle?

Kölmel: Wenn die Politik Geld für Leipzig frei macht, kann man schlecht sagen: Ach, nee, baut mal lieber in Dresden oder Magdeburg. Wir haben gewisse Bedenken, sind aber keine Verhinderer, unterstützen jedes Projekt, das Leipzig nach vorne bringt. Wir haben bewiesen, dass wir Groß-Projekten wie Arena Leipzig und Red-Bull-Arena aufgeschlossen gegenüberstehen.

Franke: Wir haben am Dienstag einen Brief an Heiko Rosenthal geschickt und unsere Expertise angeboten. Wir würden uns gerne einbringen. Der Bau einer Halle ist das eine, das Betreiben das andere.

Die Arena Leipzig ist eine Mehrzweckhalle und kann nicht leisten, wonach den Handballern der Sinn steht: Ein Hexenkessel, der einschüchtert und Punkte bringt.

Kölmel: Ich sehe das anders. Wir hatten beim DHfK-Spiel gegen Magdeburg über 7000 Zuschauer in der Halle und eine Bombenstimmung. Das Allstar-Spiel fand jahrelang in Leipzig statt und alle waren zufrieden.

Glauben Sie, dass Leipzig mit einer 10 500-Zuschauer-Ballsporthalle automatisch auf alle großen Terminlisten rücken würde?

Kölmel: Die Handball-WM wird in den vier Millionen-Städten Berlin, Hamburg, Köln und München ausgetragen. Ob Leipzig mit einer größeren Halle per se dabeigewesen wäre, kann ich nicht beurteilen.

Der komplette Februar ist in der Arena für die Leichtathletik reserviert, weswegen die Handballer erst am 3. März gegen Gummersbach wieder daheim ran dürfen. Zwei Hallen könnten derartige Termin-Kollissionen verhindern.

Franke: Synergien sind ein Inhalt unseres Briefes an Herrn Rosenthal.

Im Sommer ist es in Ihrer Arena brütend heiß, gehen Veranstaltungen und Zuschauer sprichwörtlich ein. Was tut sich an der Klimaanlagen-Front? Klima-Wandel durch Annäherung?

Kölmel: Wir haben uns Angebote eingeholt, führen mit verschiedenen Firmen Gespräche.

Eine Klimaanlage kostet eine runde Million Euro. Also doch weiter temporäre (Not)Lösungen?

Franke: Wir und die Stadt streben eine dauerhafte Lösung an. Klar ist, dass es bezahlbar sein muss. Übrigens wird in Kürze eine neue Beschallungsanlage in-stalliert. Die Halle ist insgesamt in einem guten Zustand.

Wann wird die Arena in DHL-Arena oder wie auch immer umbenannt? Mit den Einnahmen könnte eine Klimaanlage mit Blattgold überzogen werden.

Kölmel: Das Thema Namensrechte steht weit oben auf unserer Agenda, wir wollen die Namensrechte zeitnah vermarkten. Wir brauchen eine seriöse und langfristige Zusammenarbeit mit hohem Wiedererkennungswert. Und es muss zu Leipzig passen.

